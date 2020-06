Plenković odbio i samoizolaciju, Bernardić se naveliko sprema...

Za razliku od Zorana Milanovića, Bernardić uistinu sluša kolege koji su stručnjaci u svojim područjima. Revan je kao svaki odlikaš i ne srami se učiti od stručnjaka. Spreman je za večerašnju debatu na RTL-u, kaže nam dobro upućeni izvor

<p>Politički svijet iščekuje sučeljavanje za koje su mnogi mislili da do njega nikada neće doći. Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> je čak odbijao i samoizolaciju ne bi li se susreo s Davorom Bernardićem oči u oči pred cijelom javnosti. No kako doznajemo <strong>Davor Bernadić</strong> se uvelike priprema. Ništa ne prepušta slučaju.</p><p>- Za razliku od <strong>Zorana Milanovića</strong>, Bernardić uistinu sluša kolege koji su stručnjaci u svojim područjima. Revan je kao svaki odlikaš i ne srami se učiti od stručnjaka. Spreman je za večeras - kaže nam dobro upućeni izbor u SDP-u.</p><p>Otkrio nam je i tko su ljudi koji ga pripremaju za dvoboj.</p><p>- Sve su to kolege koji imaju iskustava poput <strong>Branka Grčića</strong> koji ga savjetuje za ekonomiju, <strong>Joška Klisovića</strong> koju ga je pripremao za područje vanjske politike, <strong>Borisa Lalovca</strong> koji je maher za financije - nabraja nam naš izvor.</p><p>Radi li netko s njime govorne vježbe, neverbalnu komunikaciju i stale vještine koje mora imati svatko tko želi biti premijer, naš sugovornik nam ne otkriva.</p><p>- A ne znam te detalje, no znam da je spreman - rekao je.</p><p>RTL-ovo sučeljavanje pratite ovdje od 20 sati.</p>