Plenković odgovorio Milanoviću: On leti okolo, njegov problem nije Jadrolinija

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na 19. Strateškom forumu na Bledu nakon čega je dao izjavu za medije.

Navodno uhićeni 'hrvatski špijun' u Beogradu je poput Jetija i nitko ne zna tko je on, rekao je ranije Plenković na Bledu.

- Nije nam dao nikakve podatke, tvrdi da postoji neki njihov državljanin koji je u Hrvatskoj o kojem ne znamo ništa, neka da ime. Očito se sad nalazi u Sribji. Ne znamo o kome se radi, ne djeluje mi to sve ozbiljno - rekao je Plenković o temi navodnog hrvatskog špijuna.

Osvrnuo se i na posljednje izjave predsjednika Zorana Milanovića.

- To je klasična diverzija, njemu se razotkrilo da ne znamo za što koristi helikopter, nas napada za korištenje aviona… - odgovorio je Plenković.

- Da je ovo letio netko iz HDZ-a, već bi bilo milijun pritisaka, otvaralo bi se predmete, a ovdje se svi prave nevješti i glumataju - dodao je Plenković.

- Da je to normalno svi bi mi letjeli s ruskim helikopterima, to je jedna sramota i dobro je da je to izašlo van. Što se tiče Jadrolinije, kad se dogodila ona nesreća, napraivli smo sve što je bilo potrebno, DORH provodi istragu, policija surađuje… Tad je narativ onih koji su protiv nas da trebaju mlađi brodovi… Sad je pila naopako, micanja teme sa sebe – a Milanović je tema, voza se helikopterima kao taksijima - rekao je premijer.

- Neka se bavi svojim helikopterima kao poznati ljubitelj letenja u slobodno vrijeme - rekao je Plenković i dodao kako Jadrolinija nije Milanovićev problem.

Osvrnuo se na raskol u Domovinskom pokretu. Na pitanje može li se dogoditi scenarij da većina dođe u pitanje, Plenković je rekao: “Ne.”

- Nisam se čuo s Radićem nakon njihovih izbora, nismo imali vremena, ali čut ćemo se. Prije izbora su i jedni i drugi bili jasni da će podržavati Vladu. Pustimo malo vremena da se to smiri - rekao je Plenković.