Plenković opleo po Milanoviću: On nastavlja sa šmrkavim tikovima i živi u teškoj zavisti!

Hrvatski premijer Andrej Plenković danas, povodom dana požeško-slavonske županije, boravi u toj županiji, gdje je stigao i dati nekoliko izjava medijima.

Naravno, kao što to biva od početka njihove 'tvrde kohabitacije', nije propustio komentirati ni predsjednika Zorana Milanovića.

Kako piše N1, komentirao je izjavu Milanovića da bi se trebao očitovati oko špekulacija stranih medija da je kandidat za čelnika NATO-a.

- To govori čovjek koji očito živi u nekoj teškoj zavisti. Kad pratim njegove izjave, to može istinski zavidan čovjek koji želi javnosti kazati informacije meni, a u biti me ne poznaje dovoljno. Svoje frustracije projicira pa onda to što njega muči, govori o meni. A vidim da nastavlja i sa šmrkavim tikovima. To je dosta važno - rekao je Plenković.

Plenković smatra i kako je pravo pitanje zašto se švedski novinari, koji su objavili vijest da je on kandidat za NATO, nisu sjetili Milanovića koji je "kao ekspert za NATO".

- On ide na NATO summite u ime Hrvatske, bio je diplomat u hrvatskoj misiji pri NATO-u, ali ga se nisu sjetili. Kako se njega nisu sjetili, a ne što su mene uvrstili na taj popis? - kazao je Plenković, javlja N1.

