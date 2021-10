Premijer Andrej Plenković nakon svečane sjednice u Saboru komentirao je užasne snimke mlaćenja migranata uz granicu i osudio nasilje te poručio da je naložio sveobuhvatnu istragu.

- Nisam primijetio da su ti ljudi nekome prijetili, to je sramotno - izjavio je.

- Kad se provede istraga, ako se utvrdi odgovornost, netko će odgovarati - rekao je i dodao da Hrvatska ne strahuje od sankcija zbog snimki koje su iscurile.

- Jedno je cijeniti, poštovani, vrednovati rad hrvatske policije koja čuva zelenu granicu. Hrvatska neće dignuti žicu prema BiH zbog odnosa prema Hrvatima, Srbima i Bošnjacima - izjavio je i dodao da svaka država štiti svoje granice, ali da se ne može koristiti sila, barem ne u uvjetima u kojima to nije potrebno.

- Hrvatska je ta koja brani i europsku hrvatsku granicu i to požrtvovno radi hrvatska policija - izjavio je.

Kaže da Hrvatska nema situaciju poput one u Bjelorusiji, a za ministra Božinovića da ima njegovo povjerenje, ali i da očekuje "izvješće o konkretnom slučaju od sredine lipnja".

- Moramo vidjeti što je u konkretnom slučaju - rekao je.

- Cijela tema se radila, očito, dugo i koncentrirano. Jedno su naši mediji, kad čitati međunarodne medije, vidite da je akcija išla na više strana - rekao je i dodao da se trebaju utvrditi sve činjenice. Ponovno je osudio uporabu sile i dodao da će sve ispitati.

Plenković: Ovo je loše za SDP

- Važno je prepoznati aktere na političkoj sceni. Treba vidjeti koje su političke stranke i ljudi one koji rade odgovorno kad dobiju povjerenje. Ovo što se zbiva u SDP-u loše je za SDP. Prije nekoliko godina sad izbačeni Bernardić suspendirao je Grbina. Pokazuju duh neuključivanja, to je loše. Ovo što radi SDP nema nikakve veze s HDZ-om koji ja vodim. HDZ je imao otpor prema meni od prvog dana, nitko nije izbačen. Išli su rušiti vodstvo HDZ-a 2020. u demokratskim izborima, izgubili su i svi su ostali u HDZ. Oni koji su utekli u DP, to su smiješne priče. Evo koliko je niska kultura u drugoj stranci na političkoj sceni. Birači to ne mogu nagraditi - rekao je premijer o krizi u SDP-u.

'Filipović je space shuttle za njih'

- Išlo se nemilosrdno rasturati Davora Filipovića koji je space shuttle za sve njih - rekao je premijer o situaciji u Zagrebačkom holdingu koju je nazvao katastrofom.

- To je neozbiljno. Kad vidimo da je u 21 i 30 svjetlo u uredu gradonačelnika, moramo li plakati zbog toga? Ne sjećam se da je itko imao takvo maženje i paženje. Ovo što je Samodol napisao – da je to bila vlast HDZ-a, mi ne bismo mogli disati od kričanja, srušio bi se grad, država i sve. Ovdje? Cici-mici, nešto. Nemaju iskustva, a jesu li u sukobu interesa, neka se ispita. Da je obrnuto, svi bi lonci već lupali. Gdje su nestali lončari? Jeste vidjeli koji akteri dolaze na konzultacije? Sve je to orkestar - rekao je.

- Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa nije moralna policija, nego upravno tijelo koje provodi zakon koje donosi Sabor i raditi po njemu - rekao je i nastavio: “Naricanje o eutanaziranju Povjerenstva je laž. Idemo s novim Zakonom kao snažnim antikorupcijskim zakonom u kojem se šire ovlasti Povjerenstva.”