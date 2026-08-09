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OD UTORKA

Plenković otkrio nove cijene goriva u Sinju, evo što očekivati

Piše Ivan Jukić,
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Plenković otkrio nove cijene goriva u Sinju, evo što očekivati
Sinj: Dolazak predsjednika Vlade i članova Vlade u crkvu Čudotvorne Gospe Sinjske | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Nova odluka trebala bi biti donesena već u ponedjeljak na telefonskoj sjednici Vlade, a nove cijene goriva primjenjivale bi se od utorka

Premijer Andrej Plenković u nedjelju je iz Sinja donio dobre vijesti za vozače. Najavio je novo pojeftinjenje goriva te otkrio da će Vlada već od ovog tjedna promijeniti način određivanja cijena kako bi mogla brže reagirati na promjene na tržištu. Govoreći tijekom boravka na 311. Sinjskoj alki, Plenković je rekao kako je Vlada nakon jutros pristiglih usporednih podataka odlučila uvesti novu metodologiju, prenosi Večernji list.

- Što se tiče goriva, imam dobre vijesti. Nakon što smo jutros dobili usporedne podatke, odlučili smo promijeniti metodologiju i Vlada će sada reagirati na jednotjednoj bazi - rekao je premijer.

Nova odluka trebala bi biti donesena već u ponedjeljak na telefonskoj sjednici Vlade, a nove cijene goriva primjenjivale bi se od utorka.

NOVA PROMJENA Ovo su nove cijene goriva?
Ovo su nove cijene goriva?

Prema najavi premijera, litra Eurosupera trebala bi pojeftiniti za šest centi, eurodizela za četiri centa, plavog dizela za tri centa, dok bi gorivo za spremnike trebalo biti jeftinije za osam centi.

Plenković smatra da će promjena sustava donijeti konkretnu korist i građanima i gospodarstvu.

Ta promjena donijet će benefite našim vozačima, gospodarstvu i građanima. Ovo je odlična vijest za naše vozače - poručio je.

Ako Vlada u ponedjeljak potvrdi novu uredbu, vozače već od utorka očekuju niže cijene goriva na benzinskim postajama diljem Hrvatske.

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Komentari 65
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