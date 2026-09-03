Plenković otvorio novi vrtić u Virovitici: Gradit će se i bazenski kompleks za 16,5 milijuna eura

Predsjednik Vlade Andrej Plenković otvorio je u četvrtak u Virovitici novu zgradu Dječjeg vrtića "Cvrčak", investiciju vrijednu pet milijuna eura, u kojoj je 205 novih vrtićkih mjesta, a potpisan je i ugovor o sufinanciranju gradnje bazenskog kompleksa u tom gradu.

Plenković je na otvaranju rekao da se novi vrtić uklapa u višegodišnju transformaciju prostora bivše vojarne, koji je uz potporu grada, županije i države dobio nove civilne i razvojne sadržaje. Podsjetio je da su ondje, među ostalim, smješteni veleučilište, studentski dom i državni arhiv, a gradi se i nova škola za 700 učenika.

Projekt novog vrtića vrijedan je pet milijuna eura, a njegovi ukupni kapaciteti sada premašuje 650 djece.

Virovitica: Rekonstruirani i novoopremljeni prostor Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Povećanje vrtićkih kapaciteta posebno je važno u kontekstu demografske revitalizacije, kazao je premijer i istaknuo da je Vladin cilj da do 2030. sva djeca u Hrvatskoj imaju zajamčeno mjesto u dječjim vrtićima.

Tijekom mandata Vlade ulagano je u oko 900 vrtića diljem Hrvatske, kroz gradnju, obnovu, dogradnju, rekonstrukciju i uređenje, uz ulaganja u oko tisuću škola i sportske dvorane, naveo je Plenković.

Virovitica: Rekonstruirani i novoopremljeni prostor Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin rekao je da je riječ o jednom od najznačajnijih gradskih projekata namijenjenih najmlađim Virovitičanima. Vrtić je potpuno opremljen, djeca su ga već počela koristiti, a investicija je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, preko Ministarstva znanosti, sufinancirana s 1,8 milijuna eura.

Istaknuo je da je povećanjem kapaciteta vrtića lista čekanja za upis svedena na najmanju moguću mjeru.

Gradit će se i bazenski kompleks za 16,5 milijuna eura

Nakon otvorenja vrtića uslijedio je obilazak rekonstruiranog i novoopremljenog dijela Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica te potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Bazenski sportsko-turistički centar Virovitica". Projekt vrijedan 16,5 milijuna eura financirat će se s 85 posto iz ITU programa, dok bi preostalih 15 posto osigurao grad.

Virovitica: Rekonstruirani i novoopremljeni prostor Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Ugovor su potpisali ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Dragan Jelić te gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

Kirin je novinarima rekao da je riječ o jednom od najočekivanijih projekata u Virovitici, čija priprema traje godinama. Kompleks bi trebao imati tri bazena, zatvoreni poluolimpijski namijenjen plivanju i natjecanjima, vanjski bazen s rekreacijskim i zabavnim sadržajima te manji dječji bazen. Bazeni bi se trebali dogrijavati geotermalnom energijom, čime grad želi smanjiti troškove njihova održavanja.

Virovitica: Rekonstruirani i novoopremljeni prostor Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Slijedi natječaj za izvođača radova, a postupak javne nabave trebao bi završiti do kraja godine. Radovi bi, ovisno o vremenskim uvjetima, trebali početi početkom iduće godine i trajati nešto više od godinu dana. U planu je i parkiralište sa 350 mjesta.