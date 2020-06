Plenković otvorio tvornicu: Ovo je sinergija Vlade i poduzetnika

Prva hrvatska Tvornica ekstrudirane hrane za životinje vrijedna 22 milijun kuna, sagrađena je na površini od tisuću četvornih metara u virovitičkoj Poduzetničkoj zoni III

<p>Premijer Plenković u petak je u Virovitici pustio u rad Tvornicu dobre hrane, prvog hrvatskog proizvođača suhe hrane za kućne ljubimce, rekavši kako je to primjer odlične sinergije originalne poduzetničke ideje, Grada Virovitice, županijske razvojne agencije Vidra i Vlade RH.</p><p>Predsjednik Vlade sudjelovao je i na svečanosti otvorenja novoizgrađene školske Sportske dvorane virovitičke Osnovne škole Vladimira Nazora.</p><p>Prva hrvatska Tvornica ekstrudirane hrane za životinje vrijedna 22 milijun kuna, sagrađena je na površini od tisuću četvornih metara u virovitičkoj Poduzetničkoj zoni III.</p><p>Tvrtka Tvornica dobre hrane d.o.o. uložila je osam milijuna, isto toliko osigurano je kreditom HBOR-a, a ostatak su nepovratna sredstava iz europskih fondova kroz programe Ministarstva gospodarstva.</p><p>- Ovo je primjer odlične sinergija originalne poduzetničke ideje, Grada Virovitice koji je ustupio zemljište za jednu kunu, županijske razvojne agencije Vidra i Vlade Republike Hrvatske - rekao je premijer <strong>Andrej Plenković</strong>.</p><p>Većinski vlasnik Tvornice dobre hrane Marko Škrablin rekao je da se ideja razvijala osam godina.</p><p>- Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima oko dva milijuna kućnih ljubimaca kojima je potrebno 60 tisuća tona hrane. U Hrvatskoj nije bilo tvornice koja bi je proizvodila pa smo je bili prisiljeni 100 posto uvoziti. Kapacitete naše tvornice je 10 tisuća tona godišnje što znači da ćemo pokrivati tek 10 posto potreba - rekao je Škrablin.</p><p>Dodao je da se gotovo sva sirovina koju koriste, proizvodi u Hrvatskoj, a proizvodit će i hranu za slatkovodna i morska ribogojilišta. U virovitičkoj Tvornici dobre hrane do kraj godine bit će zaposleno ukupno 30 radnika.</p><h2>Vlada pomogla gradnju sportske dvorane</h2><p>Novootvorenu trodijelnu Sportsku dvoranu, površine 2.900 četvornih metara, koristit će učenici OŠ Vladimira Nazora koji do sada nisu imali dvoranu, djeca s teškoćama u razvoja i građani, odnosno sportske udruge. Uz dvoranu napravljen je i uređen trg, a ukupna vrijednost investicije je 83 milijuna kuna.</p><p>- Posebno mi je drago što je Vlada izgradnju ove sportske dvorane pomogla kroz nekoliko resora: Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva regionalnog razvoja i Ministarstva demografije i socijalne politike. Dvorana će biti prigoda da se najmlađi brže i bolje razvijaju uz veliki doprinos njihovih nastavnika i edukatora, a svima ostalima mogućnost da se kvalitetno bave sportom - rekao je premijer Plenković.</p>