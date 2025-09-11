Plenković podržao Poljsku: 'Po prvi puta smo vidjeli veći broj dronova u njihovu prostoru'

Hrvatski premijer Andrej Plenković u četvrtak je izrazio potporu poljskom kolegi Donaldu Tusku, predsjedniku Karolu Navrockom i poljskom narodu nakon što je Poljska srušila dronove iznad svog teritorija koji su upadali u njezin zračni prostor tijekom ruskog napada na Ukrajinu.

"Vidjeli smo i po prvi put veći broj dronova koji su povrijedili zračni prostor Poljske, naše partnerice unutar Europske unije, saveznice u okviru NATO-a te i ovoga puta iskazujemo našu potporu Poljskoj, premijeru Tusku, predsjedniku Navrockom i cijelom poljskom narodu s obzirom na ovo što se dogodilo", rekao je Plenković na sjednici vlade.

Poljske i savezničke NATO snage oborile su tijekom noći u srijedu nekoliko ruskih dronova za koje su rekli da su tijekom napada na Ukrajinu ušli u poljski zračni prostor.

Rusko ministarstvo obrane u srijedu je izvijestilo da su ruski dronovi izveli veliki napad na vojne objekte u zapadnoj Ukrajini, no da Rusija nije planirala pogoditi nijedan cilj u Poljskoj.

"A vidjeli ste da je (ministar obrane Ivan) Anušić objavio da je kontingent hrvatskih snaga u Poljskoj bio prilično udaljen od događaja i da su svi pripadnici hrvatske vojsko dobro i da nisu ni na koji način bili ugroženi", dodao je premijer.

MORH je u srijedu priopćio da su pripadnici 16. hrvatskog kontingenta u NATO-voj aktivnosti prednjih kopnenih snaga bili udaljeni 300 kilometara od mjesta događaja "te ni na koji način nisu uključeni u aktualna događanja".