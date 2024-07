Plenković poručio: HDZ porobio institucije? To je teza političkih gubitnika, ljudima 'mažu' oči

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković kazao je u utorak da će "razarati i razobličivati" lažne teze o tome da je HDZ porobio institucije u Hrvatskoj, poručivši kako je to teza političkih gubitnika i onih koji ili krše Ustav ili podržavaju kršitelja Ustava.

"To je njihova teza da 'zamažu' ljudima oči i kažu da je to do nas. A nije do nas, argumenti su na našoj strani", rekao je Plenković na IX. Saboru Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" na kojem je izabrano novo vodstvo.

Istaknuo je kako je teza o "porobljavanju institucija" jedna od najvećih besramnih laži s kojom će se birače na predstojećim predsjedničkim izborima uvjeravati da ne smiju staviti "sva jaja u istu košaru".

Upozorio je da smo u zadnjih pola godine imali nevjerojatan napor oporbe s raznih svjetonazorskih spektara, poduprtu s kršiteljem Ustava (Zoranom Milanovićem), te uz ogromno pumpanje jedne nevjerojatne lažne atmosfere krize, katastrofe i histerije u hrvatskom političkom prostoru. I izbori za Hrvatski sabor odvijali su se u atmosferi u kojoj je bilo lagano prepoznati besramne teze poput "ili si čovjek ili HDZ-ovac, ili Hrvatska ili HDZ, ili mi ili oni", rekao je.

"To mi nećemo zaboraviti i ne smijemo zaboraviti. Ali ne smijemo dopustiti i da građani u Hrvatskoj to zaborave", kazao je. Smatra kako se ljudi mogu zabuniti jednom, ali ako se dvaput zabuniš "onda si glup".

"Ne bi se trebalo dvaput zabuniti. Sada bi trebalo pomoći onima koji su se jednom zabunili da se ne zabune drugi put i da vode računa o tome tko poštuje institucije , tko poštuje pravni poredak, trudi se za gospodarski i socijalni napredak i slično", poručio je.

Jandroković: Ljevica će na predsjedničkim izborima biti spremna na sve

I predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković pozvao je na veliku mobilizaciju HDZ-a, njihovih koalicijskih partnera te svakog građanina koji "diše od centra na desno". "To će biti presudno, jer ljevica ovoga puta bit će spremna na sve. To već vidite od trenutka kada je Milanović proglasio svoju kandidaturu. Svi oni s lijeva koji su dovodili u pitanje njegov rad u njegovu mandatu i koji su se odmicali od njega i kritizirali ga čim je proglasio svoju kandidaturu - svi staju iza njega, bez obzira na sve što je bilo", kazao je. Smatra kako to rade jer se boje da će HDZ ostvariti još jednu važnu pobjedu.

"Oni se toga boje zato što će izgubiti i zadnju 'polugu' preko koje mogu djelovati na vlast u Hrvatskoj", poručio je. Stoga će, upozorio je, poduzeti sve kako bi Milanović dobio izbore.

Zamjenik predsjednika HDZ-a i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved pozvao je utemeljitelje da HDZ, nakon svih uspjeha, učine poželjnom strankom za mlade generacije. Istaknuo je kako je Hrvatska danas na karti Europe snažno pozicionirana i "snažno grabi" u ostvarivanju temeljnih zamisli koje je utemeljitelj stranke dr. Franjo Tuđman jasno deklarirao 30. svibnja 1990. u Hrvatskom saboru.

Na IX. Saboru Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" za novog predsjednika je, nakon Marija Kapulice, izabran Ivica Tafra, a Josip Šarić za njegova zamjenika.