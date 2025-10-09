Plenković poručio: Janaf nije na prodaju, bit će i ostat hrvatski

Janaf nije na prodaju i takva mogućnost uopće se ne razmatra, istaknuo je u četvrtak na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković, te dodao da se nada rješenju koje bi omogućilo nastavak suradnje Naftne industrije Srbije (NIS) i Janafa, nakon što NIS nije ishodio novu odgodu američkih sankcija.

"Budući da je negdje u medijima spomenuto da je Mol zainteresiran za udjel u vlasništvu u Janafu, još jednom ističemo da Jadranski naftovod nije na prodaju. Bit će i ostat će hrvatski", rekao je Plenković.

Dodao je da hrvatska strana s Molom želi dobru komercijalnu suradnju, dobre cijene i dobru opskrbu naftom, ali da "što se tiče vlasništva, ta tema nije niti na stolu".

Što se tiče razgovora sa Molom o opskrbi njegovih rafinerija putem Janafovih cjevovoda, rekao je da je jučer još jednom potvrđena Janafova spremnost da transportira dovoljne količine nafte koje su nužne za pune kapacitete i aktivnosti dviju Molovih rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj.

Riječ je o količini do 15 milijuna tona nafte i to po cijeni koja je metodološki usporediva s drugim naftovodima i koja bi ovisila i o tome koliko je Mol spreman naručiti nafte koja bi se dopremala tim rafinerijama preko Jadranskog naftovoda.

Podsjetio je da je Hrvatska prošloga tjedna od Europske komisije zatražila da njezini predstavnici budu nazočni na testiranju Janafovih kapaciteta.

Janafova infrastruktura je, istaknuo je, dobro posložena i spremna transportirati svu potrebnu naftu, neovisno o kojoj je količini riječ, te može umjesto naftovodna Družba dopremiti potrebnu naftu Molu.

Cijena je predmet komercijalnog dogovora dviju kompanija, u skladu s najboljim praksama i ovisit će o volumenu narudžbe i vremenskom trajanju ugovora, rekao je Plenković.

Što se tiče američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije koje su od danas na snazi zbog NIS-ove strukture vlasništva s ruskim kapitalom, rekao je kako je na taj način Janafu onemogućeno da transportira sirovu naftu prema rafineriji u Pančevu, što je do sada bilo moguće.

"Nadamo se rješenju koje će omogućiti da se ta poslovna suradnja nastavi kao i opskrba sirovom naftom rafinerije u Pančevu. Poznato je da je Janaf jedini naftovodni pravac koji opskrbljuje rafineriju u Pančevu naftom i s te strane je bila važna uloga Hrvatske koja je omogućila aktivnost i operativnost rafinerije", rekao je Plenković.

Naftna industrija Srbije koja je u većinskom ruskom vlasništvu, nije dobila novu odgodu sankcija Washingtona uvedenih ruskom energetskom sektoru, priopćila je u četvrtak ta kompanija nakon što je u ponoć po istočnom vremenu stupila na snagu odluka američkog ministarstva financija.

Procjenjuje se da bi prestanak isporuke nafte NIS-u smanjio prihode Janafa za 18 milijuna eura do kraja godine.