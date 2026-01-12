Obavijesti

PREDSJEDNIK POSLAO POPIS

Plenković poručio Milanoviću: Diplomati se moraju imenovati dogovorom, a ne podjelom...

Vojni mimohod - izbor najboljih fotografija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Imenovanje veleposlanika, za koje je potreban dogovor Banskih dvora i Pantovčaka, već godinama izaziva prijepor dvojice čelnika, pa su brojna hrvatska veleposlanstva bez glavnih diplomata...

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je rekao da je ured predsjednika Zorana Milanovića poslao popis s 23 predloženih veleposlanika od kojih su neki potpuno nepoznati, i istaknuo da se diplomati moraju imenovati dijalogom, a ne podjelom između vlade i predsjednika. 

Imenovanje veleposlanika, za koje je potreban dogovor Banskih dvora i Pantovčaka, već godinama izaziva prijepor dvojice čelnika, pa su brojna hrvatska veleposlanstva bez glavnih diplomata. 

Usprkos prošlogodišnjim naznakama napretka u razgovorima, Milanović i Plenković do danas nisu došli do rješenja.

Milanović je u petak optužio premijera da ne želi dogovor o imenovanju veleposlanika nego „potpunu kontrolu nad diplomacijom”.

Plenković je to odbacio i naglasio da ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman ima puni mandat da se postigne dogovor, no „na način da se razgovara o ljudima”. 

Ministarstvo je napravilo interni natječaj, postavilo kriterije i predložilo ljude dok je sa strane predsjednika stigao „popis s 23 osobe” s „definiranim destinacijama”, izjavio je premijer novinarima. 

Dodao je da vlada unaprijed ne odbacuje sve ljude koje je predložio predsjednik, no na popisu ima i onih „za koje nismo nikad čuli” ili su potpuno izvan sustava, dok u prijedlozima ministarstva nema nikoga nepoznatog Milanovićevim suradnicima. 

Predsjednik ima „samo jednu nevjerojatnu kapricioznu želju da komplicira proces” koji bi se mogao riješiti u mjesec dana kad bi „njegovi suradnici sjeli s ministrom i pronašli rješenja”, rekao je Plenković.

