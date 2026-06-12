Plenković pozdravlja slovensku odluku o ukidanju nadzora na granicama s Hrvatskom

Premijer Andrej Plenković u petak je pozdravio odluku nove slovenske vlade Janeza Janše o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom.

„Pozdravljamo odluku slovenske vlade Janeza Janše o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom, koja omogućuje punu primjenu slobodne zone prolaska za vozila i putnike u Schengenu. Hrvatska i Slovenija nastavljaju graditi dobrosusjedske odnose i jačati suradnju u rješavanju ilegalnih migracija i drugih oblika kriminalnih aktivnosti”, napisao je predsjednik vlade na platformi X.

Slovenska vlada u četvrtak je donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, koji je bio na snazi od listopada 2023. godine. Kontrole na granici ubuduće će biti zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje.

Još osam država članica šengenskog prostora i dalje ima privremene kontrole na unutarnjim granicama - Austrija, Danska, Francuska, Italija, Nizozemska,Norveška, Njemačka i Švedska.