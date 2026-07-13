Plenković poželio sreću Biliću: 'Dobio je veliku odgovornost'

"Želim mu sreću, on je bio sjajan nogometaš, već je bio izbornik reprezentacije. Želim mu uspjeh, dobio je veliku odgovornost," kazao je hrvatski premijer u izjavi novinarima nakon sastanka Koalicije voljnih u Parizu.

"Rezultati koje je imao Zlatko Dalić su bili fenomenalni, dvije medalje na svjetskim prvenstvima, jedna s Lige nacija. Biliću želim puno uspjeha i da se nastave ovako sjajni rezultati," dodao je Plenković.

Hrvatski premijer se osvrnuo i na pogodak koji je "Vatrenima" poništen u susretu 16-ine finala protiv Portugala.

"Ono protiv Portugala je bio gol. Bio je to nezamisliv trenutak ispadanja. Ono što se događa s VAR-om pokazuje nekonzistentnost, pa gol koji je dobila Norveška nakon što je lopta udarila u kameru. Nevjerojatno. Mi smo ostali uskraćeni jednog pravednog izjednačenja, nažalost to je tako u sportu. Drago mi je da je HNS reagirao i da je ostao pisani trag prema FIFA-i," poručio je Plenković koji će u utorak sudjelovati na mimohodu u povodu obilježavanja Nacionalnog dana Francuske Republike.