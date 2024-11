Plenković: 'Prihodi od turizma ove godine bit će najveći ikada'

U sklopu Dana hrvatskog turizma premijer Andrej Plenković i predstavnici svih ministarstava s turističkim sektorom održali su u petak u Opatiji prvu sjednicu novog nacionalnog Vijeća za upravljanje razvojem turizma, s koje je poručeno da za 2025. treba biti pažljiv s cijenama.

To je Vijeće osnovano slijedom zakona o turizmu, njime predsjedava premijer, a sastanak u opatijskom hotelu Ambasador okupio je oko 90 sudionika, većinom iz svih segmenata turizma, koji su raspravljali o aktualnim temama turističkog sektora.

Jako zadovoljni ovogodišnjom turističkom sezonom

Nakon sastanka premijer Plenković je novinarima izjavio kako je tema bilo jako puno; ministar turizma i sporta Tonči Glavina govorio je o reformi turizma i sinergiji središnje i lokalne sredine za razvoj turizma, ministar financija Marko Primorac predstavio je novi krug porezne reforme, pogotovo koji se referira na turizam, ministar Branko Bačić o aspektima stambene politike vezanih za turizam, ministar Davor Božinović o sigurnosti i novom zakonu o strancima, državni tajnik Ivan Vidiš o mjerama zapošljavanja u turizmu, a direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristijan Staničić o idućoj godini, pripremama i rezultatima ove godine, dodao je.

- S ovom sezonom možemo biti jako zadovoljni, došlo nam je do sada ove godine 21 milijun turista ili 3 posto više, ostvarili su 107 milijuna noćenja ili 1 posto više nego lani, a prihodi će biti i najbolji do sada od turizma. Pripreme za Advent su gotove, očekujemo dodatne iskorake i u kontinentalnom turizmu, Zagrebu i drugdje. Imamo i poraste dolazaka u zračnim lukama i od cestarine, i druge, a to je sve pridonijelo i ukupnom gospodarskom rastu, za kojeg očekujemo da će za cijelu godinu biti 3,6 posto - rekao je Plenković.

Važno voditi računa o umjerenosti cijena i priuštivosti Jadrana za domaće turiste

Zahvalio je i svima koji rade u turizmu, ali i poručio da se vodi računa o umjerenosti u politici cijena i reputacije prema stranim gostima, kao i priuštivosti hrvatskog Jadrana za domaće turiste, što je ocijenio jako važnim.

Premijer je Opatiji čestitao 180 godina turizma i na gostoprimstvu i organizaciji Dana hrvatskog turizma (DHT).

Komentirao je na upit novinara i nezadovoljstvo malih iznajmljivača koji za subotu najavljuju prosvjed u Zagrebu, rekavši da su i o tome raspravljali na sastanku na kojemu su bili i predstavnici udruga obiteljskog smještaja u turizmu, koji razgovaraju i s ministrom turizma i sporta Glavina. Cilj je svih zakonskih izmjena pomoći našim iznajmljivačima, naglasio je Plenković.

Dodao je kako u kontekstu hiperinflacije ponude treba reći da u špici ljetne sezone imamo oko 40 posto praznih kreveta u privatnom smještaju, i to nije dobro. Zato i nove mjere idu za zaštitu naših domaćina obiteljskog smještaja, rekao je Plenković.

Ministar turizma Glavina izjavio je kako se zahvaljuje sektoru na ovoj rekordnoj turističkoj godini. Za prosvjed iznajmljivača rekao je kako su i oni, kao i svi u turizmu, svjesni da su promjene potrebne te da se shvati kako se sve radi za zaštitu domaćina, autohtonog, koji prima i živi tamo gdje prima turiste.

Neki od predstavnika sektora su rekli da je sastanak bio koristan te kako je dobro što su bila sva ministarstva jer turizam je toliko kompleksan da mu i trebaju gotovo sva, a ne samo jedno.

Sjenice nacionalnog Vijeća održavat će se dva puta godišnje, napomenuto je.