Premijer Andrej Plenković prije samo nekoliko dana govorio je da oporba nema nikakve šanse za opoziv ministra Darka Horvata. Da na trepavicama stoje, do kraja mandata neće maknuti nikoga. Imaju instrumente, zato služi parlamentarna demokracija, i ići ćemo dalje. Zamislite vi koje je to licemjerstvo, nisu ponudili ništa. Ne nude apsolutno ništa - rekao je o inicijativi Mosta za Horvatovu smjenu. U subotu oko 13 sati morao se odreći ministra Horvata. Zato što ga je USKOK uhitio.

- Ne znam ništa drugo osim onog što čitam iz medija. Ako je netko uhićen, taj ministar ne može biti, to je jasno, posebno ako ostane tamo - izjavio je Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković prije par dana i sad

Podsjetimo, u subotu je Andrej Plenković sazvao presicu nakon uhićenja ministra Darka Horvata.

- Pozivam šeficu DORH-a što je tako žurno da se uhiti ministar, tražim da to objasni. Vjerujem da će, ako imaju, pokazati čvrste dokaze. Meni djeluje nerazmjeran ovaj potez s obzirom na predmet koji se radi. Ali siguran sam da rade zakonito i nepristrano, pa neka o tome i obavijeste javnost. Očekujem da DORH, oni znaju o čemu se ovdje radi, da zbog interesa javnosti pa i samog interesa vlade i svih nas, oni to trebaju objasniti. Ne puštati da to rade neki ljudi koji te informacije ne bi trebali znati - zaključio je Plenković koji je u nekoliko navrata spomenuo kako mu je čudan tajming uhićenja.

- Tajming je nakon što je vlada predstavila paket mjera i izborili odgodu. Nakon ovakvog spektakularnog tjedna ovakav tajming uhićenja - kaže premijer.

Jedan vrlo neobičan slučaj. Ja ću zvati Državnu odvjetnicu da je pitam što je to. Mislim da uhićenje ministra to zaslužuje. Ja sam tu da ne mislite da ne pratimo što se zbilo - rekao je.

- Ne znam ništa drugo osim onog što čitam iz medija. Ako je netko uhićen, taj ministar ne može biti, to je jasno, posebno ako ostane tamo - dodao