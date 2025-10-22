Plenković: 'S Amerikom smo radili na odgodi sankcija NIS-u'

Hrvatska je s američkom stranom radila na odgađanju sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) kako ne bi došlo do energetske ugroze te zemlje, rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković.

Sjedinjene Države u siječnju su uvele sankcije NIS-u zbog većinski ruskog vlasništva, no te mjere odgađane su osam puta, do početka listopada. Jadranski naftovod (Janaf), preko kojega je Srbija dobivala 90 posto sirove nafte, tada je prestao izvoziti taj energent do rafinerije u Pančevu.

Hrvatski premijer u srijedu je na sastanku Berlinskog procesa u Londonu prvi put razgovarao s novim srpskim predsjednikom vlade Đurom Macutom, pa i o temi NIS-a.

Pozicija Hrvatske u razdoblju u kojem su američke sankcije „visile u zraku” je „cijelo vrijeme bila da ne želimo da dođe do energetske ugroze” Srbije, rekao je Plenković.

- Koliko mogli smo s naše strane radili s američkim partnerima da se sankcije stalno odgađaju - istaknuo je hrvatski premijer.

Hrvatska je nakon što su sankcije stupile na snagu "morala obustaviti dotok nafte" jer bi u protivnom dovela Janaf "u pravni problem i praktički u režim sankcija", što bi bilo "potpuno besmisleno", naglasio je Plenković, pa izrazio nadu će se riješiti pitanje većinskog vlasništva.

U slučaju restrukturiranja NIS-a „sankcija više ne bi bilo i sve bi funkcioniralo normalno”, zaključio je.