Plenković s ministrima otvorio dnevnu bolnicu u Zagvozdu...

U utorak je premijer Plenković u nazočnosti ministra i potpredsjednika Vlade Damira Krstičevića, ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, ministra uprave Lovre Kuščevića te ministra zdravstva Milana Kujundžića, župana Blaženka Bobana, predstavnika lokalne samouprave i Uprave KB Split na čelu sa ravnateljem profesorom Julijem Meštrovićem, svečano otvorio dnevnu bolnicu u Zagvozdu u kojoj pacijenti zdravstvenu skrb ostvaruju od siječnja mjeseca ove godine.

- U opremu ove bolnice kao podružnice KB Split do sada je utrošeno pet milijuna kuna. Još uvijek nedostaje dio potrebne medicinske opreme. Do sada je u ovoj dnevnoj bolnici obavljeno preko 1300 specijalističkih pregleda i sto dvadeset pretraga poput ultra zvuka i endoskopskih pregleda. Ono što smo planirali u suradnji sa Ministarstvom zdravstva to smo i ostvarili. Mi smo našu uslugu približili našim građanima i broj onih koji žele biti pregledani u Zagvozdu sve je veći, rekao nam je ravnatelj Meštrović.

Investicija će biti ukupno "teška" oko devet milijuna kuna, kako nam je rekao ravnatelj Meštrović financirana je sredstvima iz EU fondova te dijelom sredstvima državnog proračuna.

- Ova je dnevna bolnica sastavni dio KBC Split ima ljudske resurse, ima znanje, ima organizaciju. Ovo nije zaokruženi projekt, ali prvo se moramo dokazati na početku, a onda zaokružiti do kraja ovaj ovdje objekt i ovu instituciju koji će imati dugoročno značenje s obzirom na auto cestu", između ostalog je istaknuo ministar Kujundžić zasigurno jedan od najzaslužnijih za realizaciju ovog projekta, najavivši nastavak proširenja usluga ove dnevne bolnice. Na pitanje medija nije li ovo ipak dio predizborne kampanje ministar Kujundžić je odgovorio kako "ovo nije kampanja, u jednom trenutku smo je morali formalno otvorit" rekao je Kujundžić poručivši kako će ljudi iz imotskog, makarskog, vrgoračkog, omiškog kraja ovdje imati vrhunsku uslugu.

- Ne zato što smo porijeklom iz ovih krajeva već želimo da se Hrvatska ravnomjerno regionalno razvija, da smanjujemo nejednakosti i da zaista što veći broj usluga bude što bliže ljudima", poručio je u svom obraćanju premijer Plenković koji je svečano uručio i Ugovore o sufinanciranju programu održivog razvoja lokalne zajednice i programu podrške brdsko planinskim područjima gradonačelniku grada Imotskog i načelnicima devet općina. Nije premijer zaboravio istaknuti ni ovog puta kako njegova vlada misli na ovaj kraj. Na jednoj od prošlih sjednica njegova Vlada oprostila je dug gradu Imotskom od 34 milijuna kuna kako bi grad "mogao prodisati".

Spojna cesta od Zagvozda, do Imotskog i granice sa BiH je u planu i za istu je u pripremi projektna dokumentacija.