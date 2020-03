'Ova kriza će biti teža nego što je bila ona 2008. godine'

Andrej Plenković na samom je početku obraćanja sumirao situaciju u svijetu te rezultate pandemije korona virusa.

- Razmjeri pandemije imati će nesagledive gospodarske posljedice na cijeli svijet. Vjerovali smo da su najveće krize iza nas.

- Danas smo pred krizom, koja će po svim procjenama, biti teža nego što je bila kriza 2008. godine.

Obraćanje premijera Andreja Plenkovića te ministara možete pratiti ovdje:

Uživo! 🔛 Konferencija za novinare predsjednika Vlade Andreja Plenkovića o gospodarskim mjerama vezano uz krizu zbog koronavirusa. Na konferenciji su i mjerodavni ministri. Posted by HRT Vijesti on Tuesday, 24 March 2020

- Vlada je zbog toga izašla s prvom fazom mjera koja su se sastajale od 63. točaka, nastavio je premijer.

- No, ovu krizu dočekujemo u stabilnijem stanju. No, odluke moramo donositi brzo i promišljeno. Sada je važnije nego ikad da zadržimo gospodarsku aktivnost.

- Ova će kriza vrlo vjerojatno potrajati duže od nekoliko mjeseci te će se odraziti na sav naš aktivizam. Prilagođavat ćemo odluke sukladno razvoju situacije.

- Svjedoci smo simetričnog šoka, no, reagirali smo na vrijeme, a ono što nas čini posebnima je i šok razornog potresa u Zagrebu.

- Ovo je prilika za sve nas da pokažemo jedinstvo, solidarnost i odgovornost.

- Mi smo dana održali telefonsku sjednicu vlade na kojoj smo otvorili račune: jedan za Zagreb i drugi za borbu protiv korona virusa na koje mogu donirati svi koji to žele.

- Vlada će svoje plaće za ožujak donirati za obnovu Zagreba razrušenog u potresu.

Nakon premijera Plenkovića, javnosti se obratio i Zdravko Marić.

- Od danas se mogu podnositi zahtjevi za odgodu plaćanja doprinosa i poreza i njihovu obročnu otplatu. Kriteriji su krajnje jednostavni i prohodni. Ako imate pad prihoda od 20 posto jedan je od uvjeta, to je već kvalifikacija i u mogućnosti ste neplaćanja javnih davanja. Mi smo postavili kriterije i vremenski rok, kamo sreće da će ovo biti dovoljno, ali svi smo duboko svjesni da će efekte pandemije proći razdoblje o kojem govorimo, a to su 3+3 mjeseca, rekao je ministar financija, Zdravko Marić i objasnio da poreznim obveznicima nakon kraja krize sve neće doći naplatu odjednom, već će biti omogućena beskamatna odgoda na 24 rate.

- Na određen način uključili smo i sustav PDV-a, pogotovo za poduzetnike koji imaju promet do sedam milijuna kuna godišnje. Oni mogu optirati za odgodu naplate PDV-a do prvog srpnja", dodao je ministar financija. Porezna će za sve za koje zna da su zaustavili poslovanje automatski ići u smanjenje predujma poreza. Od ostalih poreznih izmjena, sve naknade i potpore neće se plaćati, dok će povrat poreza ove godine biti isplaćen ranije, u lipnju.

- Prvi i glavni kanal za komunikaciju mora biti e-porezna, a potom sustav "Pišite nam", a treći telefonski, koji se preporučuje čim manje koristiti. Što se bankarskih kredita poduzetnika i građana, ići će se u odgodu plaćanja, što zasad nije jednostavno provesti, ali sustav će uskoro zaživjeti jer će i banke dati svoj doprinos solidarnosti. "Očekujemo angažman HNB-a koja je već izdala određene upute, imamo i signale od ECB-a koji opuštaju sustav i tretman mjera fleksibilniji", rekao je Marić.

- Drugi set mjera odnosi se na reprogram kredita te HBOR i HAMAG-BICRO koji će osigurati kapital za kreditiranje mikro i malih poduzetnika.

Podsjetimo, ministar gospodarstva Darko Horvat jučer je poručio kako je Vlada spremna za rezanje plaća u javnom sektoru te poručio da u Hrvatskoj neće biti nestašice.

Foto: Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL

Nakon Marića, novinarima se obratio ministar Aladrović.

- Mjere koje smo dosad donijeli traju najduže do 31. srpnja. Iznos potpore je 3250 kuna po zaposleniku. Javilo nam se puno firmi. Sve djelatnosti koje će biti pogođene moći će dobiti pomoć... Kriteriji za dobivanje potpora su dosta široki. Pad prihoda za prvi kvartal bi trebao biti 20 posto i veći. Prihvaćamo i procjene jer prvi kvartal nije gotov. Tražimo i pisanu potvrdu. Vrlo širok spektar toga je što se može dokazivati kao utjecaj korona virusa na poslovanje. Ovdje se radi o kriterijima koji su doneseni u petak, mjere su vjerojatno nesavršene, mi ćemo ih ažurirati, obuhvatiti ćemo i one koje dosad nismo. od ponoći je krenulo provođenje mjera. Javilo se 7400 poslodavaca, oko 40 tisuća radnika....

- Uspostavili smo online stranicu putem koje se može aplicirati za zahtjeve,. Uspostavljen je kontakt centar s 50 ljudi koji se javljaju na pozive poslodavaca.. Siguran sam da ćemo do 15.4 već većini doznačiti sredstva. Naša projekcija je da će za ove mjere biti osigurano oko 5 milijardi kuna. Nema straha da će doći do bilo kakvih poteškoća...

Nakon Aladrovića, ispred novinara je stao ministar Darko Horvat.

- Imamo 50 podnesenih zahtjeva zaključno s jučerašnjim danom. Želimo mikro, malim i srednjim poduzetnicima osigurati likvidnost, želimo da očuvaju radna mjesta i nastave proizvodnju. Prva mjera je moratorij svih rata za ruralni razvoj mikro i malih zahtjeva. Njima neće dospijevati kamata niti glavnica do 31. srpnja.

- Druga mjera je prolongiranje i moratorij na otplatu svih kredita kojima je jamstvo izdao Hamag BICRO.

- Treća mjera su povoljni mikro zajmovi od tisuću do 25 tisuća eura za mala i srednja poduzeća. Kamatne stope smanjuju se na maksimalno jedan postotni poen, poček je 12 mjeseci i rok otplate do tri godine. To su zajmovi za obrtna sredstva, za to je već osigurana likvidnost.

- Početak provedbe je 23. ožujak. Četvrta mjera su povoljni uvjeti za mikro i male investicije, za planirano i već započeto ulaganje da nastave svoju proizvodnu ili uslužnu djelatnost.

- Peta mjera je povećanje stope jamstva za obrtna sredstva.

- Šesta mjera su mikrozajmovi za ruralni razvoj, iznos zajma je 1000 do 25.000, identična kao i mjera za mala i srednja poduzeća.

- Sedma mjera su zajmovi COVID-19, to je novost, starta s 1. 4. U ovom trenu za srednja i velika poduzeća planiramo osmu mjeru.

Novinarima se obratio i ministar Pavić.

- Europski fondovi bili su jedan od glavnih zamašanjak razvoja hrvatskog gospodarstva. Cilj prvih mjera je osigurati nesmetanu provedbu europskih projekata. Mi smo mjere podijelili da umirimo korisnike EU projekata na način da se sve produljuje za tri mjeseca... Sve ove mjere imaju za cilj prebroditi ovi krizu za tri mjeseca, ukoliko ona bude dulje trajala donosti ćemo dodatne mjere...

Na redu su novinarska pitanja

Više uskoro...