Plenković složan s Milanovićem: 'Nije mi jasno što se čeka dvije godine za podizanje optužnice'

Premijer Andrej Plenković u petak je uzvratio predsjedniku Zoranu Milanoviću koji je za njega nešto ranije rekao da je zaštitnik lopova.

Podsjetimo, Milanović je jučer opleo po HDZ-u, premijeru, ministrima, a onda je Plenković za njega poručio da se počeo nenormalno ponašati otkad mu je uhićen prijatelj Dragan Kovačević. I danas je isto ponovio i još jednom naglasio koliko su njih dvojica bliski prijatelji te da je Milanović kao predsjednik u ožujku 2020. bio dolje "u buži", u Slovenskoj i to samo mjesec dana od inauguracije.

- Tamo gdje su brojači novca, gdje se jede, pije dva dana nakon potresa i to u lockdownu i to vam govori o prisnosti i bliskosti. Zato to nenormalno ponašanje koje pratimo dvije godine. HDZ s Kovačevićem nema veze. To je čovjek kojeg Milanovićevi mališani, ova ekipa za medicinski pregled iz Mosta, koriste na ovim raznim tijelima u Saboru ne bi li ga navodili, a kad ide nešto navoditi što je bilo prije naše Vlade, onda ga utišavaju, da bi sad radio najgore protiv mene - rekao je premijer dodavši kako je i puno novinara odlazilo u "bužu."

Kovačević je, dodao je, nebitan tip koji je optuženik i koji je počinio ozbiljna kaznena djela, a koji s obzirom na dugotrajnost postupaka možda čeka na neka bolja vremena u kojima će doći na vlast neki koji možda prema DORH-u neće biti ovakvi kao HDZ, koji ga, naglasio je, smatraju neovisnim i samostalnim tijelom. I tu se u jednoj stvari se složio s Milanovićem.

- Nije mi jasno što će se čeka dvije godine, a da se ne podigne optužnica - poručio je.

