Plenković sprema najžešći udar na inflaciju dosad: Na meti marže, uvode novi porez...

Zagreb: Paket antiinflatornih mjera predsytavljen je socijalnim partnerima, predstavnicima komora, umirovljenika, lokalnih jedinica. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Vlada će danas na redovitoj sjednici Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu predstaviti novi paket antiinflacijskih mjera, koji će prethodno biti izložen socijalnim partnerima...

Iz Vlade poručuju kako će riječ biti o dosad najoštrijim mjerama usmjerenima na suzbijanje inflacije i ublažavanje daljnjeg rasta cijena. Među najavljenim mjerama ističu se oporezivanje prekomjernih brutomarži, povećanje paušala za kratkoročni najam te ukidanje poreza na dohodak na mirovine. U javnosti se spominje i mogućnost zamrzavanja plaća. Premijer Andrej Plenković naglasio je kako je paket usmjeren na sve segmente gospodarstva i javni i privatni sektor te poručio da je vrijeme za solidarnost. „Ne može se netko ponašati tako da misli samo na sebe, vlastiti profit i interes, a da za opće dobro brine netko drugi”, rekao je premijer, dodavši kako svi moraju dati doprinos u borbi protiv inflacije.

Na sjednici će se raspravljati i o novom Zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se povećavaju novčane kazne za neprijavljeni rad. Zakon se usklađuje s novim Zakonom o strancima, a predviđa i zaštitu poslodavaca u slučajevima administrativnih kašnjenja pri produljenju radnih dozvola. Također se skraćuje razdoblje javne objave na tzv. „crnoj listi” s šest na jednu godinu, dok se „bijela lista” poslodavaca ukida.

Novosti uključuju i izmjene u prijavama na mirovinsko osiguranje te proširenje sustava JEER-a (Jedinstvena elektronička evidencija rada) i na djelatnosti izvan digitalnih platformi. Na dnevnom redu sjednice nalazi se i izvješće o obrani za 2025. godinu, kao i nekoliko važnih odluka, među kojima su davanje suglasnosti KBC-u Osijek za stjecanje nekretnina radi izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra te pokretanje pregovora o kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.
 

