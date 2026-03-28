Plenković: 'Štete su velike, ali zajednički ćemo ih sanirati...'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izrazio je u subotu nadu da najavljeno nevrijeme koje opet dolazi neće biti tako snažno, te je poručio kako će se zajedničkim naporima nastojati sanirati dosad nastale štete. "Kad god se dogode velike štete po našim gradovima i županijama Vlada nastoji maksimalno pomoći", rekao je Plenković nakon Izbornog sabora Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski". Nažalost, kazao je, ovo je već drugi put u tri godine da je Zagreb ali i druge dijelove Hrvatske pogodilo veliko nevrijeme. "Štete su velike. Jučer prije sedam sam se čuo s gradonačelnikom i ministrima kada su se donosile ključne odluke oko ostanka djece kući, a ne odlaska u škole i mislim da je to bila ispravna odluka", ustvrdio je.

Vjetar je bio toliko jak da su nastale velike štete na pojedinim zgradama, kućama, krovovima, objektima javne namjene, vegetaciji, na Sljemenu, Bundeku... Nadamo se da najavljeno nevrijeme koje opet dolazi neće biti tako snažno, a zajedničkim ćemo naporima nastojati sanirati te štete, poručio je premijer.

Najvažnije je, ističe, da nije bilo teže ozlijeđenih, osim jedne prometne nesreće posredno vezane za nevrijeme.

Na pitanje novinara referirao se i na neopravdano podizanje cijena rekavši kako je Vlada amortizirala rast cijena.

"Cijene koje su danas maloprodajne cijene goriva su niže nego najviše cijene koje smo imali u vremenu početka ruske agresije na Ukrajinu. Nastavit ćemo to regulirati, kompenzacija zbog rasta cijena plavoga dizela prema poljoprivrednicima ide kroz program mjera vrijedan 20 milijuna eura za sjetvu, ribarima uz odgovarajuće procedure notifikacije 8 milijuna eura. Nitko nije došao sada u poziciju da bi mogao pravdati tako ipak manji rast cijena energenata da se to onda kasnije reflektira na čitavom lancu formiranja cijena", ustvrdio je Plenković.

Kaže i kako misli da je Ministarstvo gospodarstva ispravno reagiralo. "Mi smo tu napravili sve, ne vidimo da bi trebalo doći do nekog većeg poremećaja u cijenama", ustvrdio je.

Nakon Izbornog sabora Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski" čestitao je na dobivenom povjerenju predsjednici Nadi Murganić i svim drugim dužnosnicama stranke koje su danas dobile mandat za iduće razdoblje. "Uloga Zajednice u stranačkim aktivnostima je izrazito važna, ona snažno pozicionira žene u političkom životu", naglasio je predsjednik vlade i HDZ-a.

Ovo je bila prigoda, kako je kazao, da se rezimiraju i aktualna politička zbivanja i perspektive stranačkog rada u iduće dvije godine.