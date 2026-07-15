Plenković stigao u Kijev. Sastat će se s Volodimirom Zelenskim

Hrvatski premijer Andrej Plenković doputovao je u srijedu u svoj šesti posjet Kijevu od 2022. gdje će sudjelovati na svečanosti obilježavanja ukrajinskog Dana državnosti te na 5. sastanku na vrhu Ukrajina - Jugoistočna Europa, priopćila je vlada.

Ovo je šesti posjet Plenkovića Ukrajini od početka ruske agresije u veljači 2022. godine, a u ukrajinskoj prijestolnici sastat će se i s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, kao i s predsjednicom Moldove Maiom Sandu.

Prije početka samita Ukrajina - Jugoistočna Europa, lideri su na Ceremoniji cvijeća u Kijevu odali počast ukrajinskim vojnicima, braniteljima i cijelom ukrajinskom narodu -svima koji su položili svoje živote u herojskom otporu ruskoj agresiji i obrani slobode Ukrajine te sigurnosti i demokratskih vrijednosti cijele Europe, navodi se u priopćenju.

Kyiv welcomes esteemed high-level guests on Ukraine’s Statehood Day.



President of the EU Commission @vonderleyen and leaders of Southeast Europe will meet with President @ZelenskyyUA for productive talks.



We will hold the Fifth Ukraine–Southeast Europe Summit to reaffirm our… pic.twitter.com/I3KGyJzeqw — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 15, 2026

U fokusu sastanka na vrhu bit će nastavak sveobuhvatne potpore Ukrajini, mirovni napori, napredak Ukrajine na europskom putu i suradnja s ukrajinskom obrambenom industrijom.

Vlada podsjeća da se zalaže za postizanje pravednog i održivog mira u Ukrajini, uz puno poštovanje međunarodnog prava i pružanje čvrstih sigurnosnih jamstava u slučaju dogovora o primirju i prekidu vatre.

Hrvatska Ukrajini od početka pruža političku, vojnu, humanitarnu, razvojnu, energetsku i financijsku pomoć. Vlada je na sjednici prošlog tjedna donijela odluku o osiguranju dodatnih 20 milijuna eura za NATO-ovu inicijativu PURL, čime se nastavlja hrvatski doprinos međunarodnim naporima za jačanje obrambenih sposobnosti Ukrajine.

"Hrvatska s Ukrajinom dijeli i vlastita specifična znanja i iskustva iz Domovinskog rata, osobito u područjima humanitarnog razminiranja, skrbi o veteranima, procesuiranja ratnih zločina i mirne reintegracije okupiranih teritorija", dodaje se u priopćenju.

"Hrvatska je bila domaćin niza važnih međunarodnih konferencija vezanih uz Ukrajinu: prvog Parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme, prve Međunarodne donatorske konferencije za humanitarno razminiranje Ukrajine, 3. sastanka na vrhu Ukrajina - Jugoistočna Europa te Međunarodne konferencije o rehabilitaciji i društvenoj reintegraciji ukrajinskih branitelja, čije će se drugo izdanje organizirati ove godine u Cavtatu", dodaje se u vladinu priopćenju.