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6. PUT OD POČETKA RATA

Plenković stigao u Kijev. Sastat će se s Volodimirom Zelenskim

Piše HINA,
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Plenković stigao u Kijev. Sastat će se s Volodimirom Zelenskim
Foto: Twitter
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Ovo je šesti posjet Plenkovića Ukrajini od početka ruske agresije u veljači 2022. godine, a u ukrajinskoj prijestolnici sastat će se i s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim...

Hrvatski premijer Andrej Plenković doputovao je u srijedu u svoj šesti posjet Kijevu od 2022. gdje će sudjelovati na svečanosti obilježavanja ukrajinskog Dana državnosti te na 5. sastanku na vrhu Ukrajina - Jugoistočna Europa, priopćila je vlada. 

Ovo je šesti posjet Plenkovića Ukrajini od početka ruske agresije u veljači 2022. godine, a u ukrajinskoj prijestolnici sastat će se i s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, kao i s predsjednicom Moldove Maiom Sandu.

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Prije početka samita Ukrajina - Jugoistočna Europa, lideri su na Ceremoniji cvijeća u Kijevu odali počast ukrajinskim vojnicima, braniteljima i cijelom ukrajinskom narodu -svima koji su položili svoje živote u herojskom otporu ruskoj agresiji i obrani slobode Ukrajine te sigurnosti i demokratskih vrijednosti cijele Europe, navodi se u priopćenju. 

U fokusu sastanka na vrhu bit će nastavak sveobuhvatne potpore Ukrajini, mirovni napori, napredak Ukrajine na europskom putu i suradnja s ukrajinskom obrambenom industrijom.

Vlada podsjeća da se zalaže za postizanje pravednog i održivog mira u Ukrajini, uz puno poštovanje međunarodnog prava i pružanje čvrstih sigurnosnih jamstava u slučaju dogovora o primirju i prekidu vatre.

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Hrvatska Ukrajini od početka pruža političku, vojnu, humanitarnu, razvojnu, energetsku i financijsku pomoć. Vlada je na sjednici prošlog tjedna donijela odluku o osiguranju dodatnih 20 milijuna eura za NATO-ovu inicijativu PURL, čime se nastavlja hrvatski doprinos međunarodnim naporima za jačanje obrambenih sposobnosti Ukrajine.

"Hrvatska s Ukrajinom dijeli i vlastita specifična znanja i iskustva iz Domovinskog rata, osobito u područjima humanitarnog razminiranja, skrbi o veteranima, procesuiranja ratnih zločina i mirne reintegracije okupiranih teritorija", dodaje se u priopćenju. 

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"Hrvatska je bila domaćin niza važnih međunarodnih konferencija vezanih uz Ukrajinu: prvog Parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme, prve Međunarodne donatorske konferencije za humanitarno razminiranje Ukrajine, 3. sastanka na vrhu Ukrajina - Jugoistočna Europa te Međunarodne konferencije o rehabilitaciji i društvenoj reintegraciji ukrajinskih branitelja, čije će se drugo izdanje organizirati ove godine u Cavtatu", dodaje se u vladinu priopćenju.

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