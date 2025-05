Plenković: 'Sve što je dobro u Zagrebu napravila je Vlada...'

Sve što je dobro u Zagrebu napravila je Vlada. Prometna infrastruktura – Vlada. Obnova zgrada - Vlada. Tko je nabavio europske novce? Ne sjećate li se kako su oni iz Možemo prespavali pred Saborom, plakali, kričali ne bismo li mi organizirali neku donatorsku konferenciju? Tko je donio novac iz Fonda solidarnosti? Mislite da je nepoznat netko pisao zahtjeve i ispregovarao sredstva koja nisu namijenjena za potres.

Izjavio je to premijer Andrej Plenković koji je u ponedjeljak održao zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke. Komentirao je skorašnje lokalne izbore i iskoristio priliku da kritizira vlast gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića. Ujedno je podržao svog kandidata Mislava Hermana i njegovu koalicijsku listu.

Ponovio je kako su vikend proveli u Slavoniji gdje su podržali svoje kandidate. Smatra da su se svi dobro pripremili.

- Čini mi se da se kampanja odvija dobro i da naši kandidati idu u smjeru obnavljanja mandata. Optimističan sam. Mislim da ljudi daju glas onima koji rade. Fabriciranje atmosfere i serviranje laži ne prolazi, to smo vidjeli i na parlamentarnim izborima - rekao je Plenković i pohvalio se kako nijedna stranka nije napravila toliko za regionalni razvoj Hrvatske kao što je to napravio HDZ.

Plenković je izjavio da je obnovljen mandat Dubravki Šuici, a komentirao je i izbor novog pape. Tu je rekao da nije dobro prognozirati kandidate.

- Bijeli dim će to objasniti bolje nego ja - rekao je pa promijenio temu.

Osudio je i masovni navijački sukob nakon utakmice.

- Najoštrije osuđujemo ovaj očito dogovoreni sukob. Sport nije divljaštvo, nije dogovorena tuča. To nije bit. Hrvatska je mala zemlja s fascinantnim uspjesima u svijetu. Nitko od tih koji su osvojili medalje ne vape za tim da se uzrokuju tuče. Mi kao izvršna vlast ne možemo utjecati na zakonodavstvo, no kazne su jasne - rekao je i dodao kako bi po njemu one bile i strože.