Plenković: To što kaže Milanović je velika laž. Pogledajte gdje je Hrvatska bila 2016. godine...

Mjere su usmjerene na umirovljenike, ugrožene kupce energenata, na naše obitelji s djecom koje primaju dječji doplatak, na sve one koji su socijalno ugroženi, nezaposlene, branitelje, civilne stradalnike Domovinskog rata, na građane, gospodarstvo, sve institucije, kazao je premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade na kojoj je predstavio novi paket mjera pomoći.

Svi oni na koje se mjere odnose, naglasio je, imaju o njima dobro mišljenje.

- Ali još važnije, ovo su mjere koje Hrvatska može iznijeti, a istodobno ostvarivati strateške ciljeve. Ovo su mjere koje mi svi skupa možemo nositi i korisne su - kazao je Plenković.

Jedna od mjera je i zamrzavanje cijena 30 proizvoda i to od 18. rujna.

- Išli smo u razgovore s trgovačkim lancima da se smanji cijena hrane i trošak te košarice, nisam imao vremena vaditi te proizvode jedan po jedan iz košarice - rekao je aludirajući na konferenciju srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Pojasnio je zašto su odabrali baš tih 30 proizvoda koje jesu za ograničavanje njihovih cijena. Podsjetimo, do sada su bile ograničene cijene osam proizvoda, sada su to proširili za još 22.

- Odlučili smo zamrznuti cijenu ovih proizvoda koji su neki prehrambeni, ali i neki drugi koje morate konzumirati. Morate koristiti pastu za zube, kupiti šampon, toaletni papir, higijenske potrepštine... Mislim da smo probrali proizvode koji se kupuju i konzumiraju često. To je bio kriterij. Nastojali smo se fokusirati na ono što je primjereno, a najave velikih trgovačkih lanaca da će smanjivati sami i po 300 proizvoda pa do kraja godine i neki od njih 1000, pokazuje da idemo u dobrom smjeru - rekao je.

Sve te mjere bi trebale utjecati na smanjivanje stope inflacije, dodao je.

- Sad smo išli u to jer smo prvi put uočili u kolovozu da se inače konzistentan trenda smanjivanja mjesečne stope inflacije malo bio povećao i sada želimo da se vrati na putanju smanjenja i time pomognemo kupovnu moć naših građana. Odlučili smo da je sad moment da napravimo još jedan napor i razgovorom i političkim pritiskom, ako baš hoćete, prema trgovačkim lancima da naprave i oni napor i smanje svoje cijene i idu u korist svojih građana - rekao je na pitanje zašto nisu išli ranije, prije turističke sezone, sa zahtjevom prema trgovačkim lancima da snize cijene.

Malo je govorio i opoziciji iako to nije bilo pitanje...

- Mi smo ušli u euro područje. Dio opozicije nije htio tu, drugi nisu pridonijeli. I sad kažu da smo ušli u nevrijeme u europodručje. Ušli smo na nevjerojatno učinkovit način. Mi smo Hrvatsku pozicionirali među najbolje. Najrazvijenije. Igramo prvu ligu, ne D ligu. Onda se moramo ponašati odgovorno. Naš je stav u dobroj vjeri. Imate Milanovića koji kaže da mirovina od njegova vremena nije narasla ništa. To je tako velika laž. U medijskom prostoru je hrpetina neistina ne bi li stvorili sliku da situacija nije dobra. Nastavit će se s rastom plaća, rastom kvalitete života. Pogledajte sedmogodišnji mandat, u tom periodu su plaće rasle više nego što je bila kumulativna inflacija. Inflacija nije pojela plaću.

Osvrnuo se i na vrijeme prije svojeg dolaska na vlast.

- Zaboravljamo kakva je slika Hrvatske bila prije sedam godina. Pročitajte izvješća agencija za kreditni rejting. Gledali su smjer politike, strateške ciljeve. Ako smo mi kao Vlada dokazali da odgovorno upravljamo javnim financijama. Da smanjujemo deficit, da smanjujemo dug. Oni daju ocjenu. Prepoznali su smjer, mjere, ušli u Euro, ušli u Schengen....

Osvrnuo se i na ministra Grlića Radmana:

- Kod Grlića Radmana je stvar jasna. Napravio je pogrešku. Pogriješio je da je trebao ažurirati svoju karticu i prijaviti dobit od udjela te kompanije. Razgovarao sam s njim i ministricom Vučković. On nije utjecao na to što je ta tvrtka imala od poslova države. Njegova jedina greška je što je napravio veliki propust što te novce nije deklarirao u kartici. On će biti kažnjen od strane povjerenstva i platit će kaznu. On taj novac nije ukrao. Platit će kaznu i to je to. Nije zatajio. Deklarirat će, prijavit će. Svi živi su znali da je on suvlasnik te kompanije. Ja nemam vremena ni ljudi da se bavim time je li ljudi ažuriraju svoje imovinske kartice. Ja za to u kriznim vremenima nemam vremena. Nije to nešto što bi mi trebalo danas, u momentu kad dajemo ovakav paket, biti neki predmet koji će zasjeniti nešto što je bitno. Ovo kod Grlića Radmana je prekršaj. To je trivijalna tema - poručio je.

Oko ruskog utjecaja na izbore i izjave Grabar Kitarović

Nije bio baš rječit oko izjava bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović o uplitanju Rusije u predsjedničke izbore na kojima je ona izgubila, a Milanović pobijedio.

- Ne znam, nisam je vidio otkad je ta vijest bila, neka ona prvo nekome od vas rastumači što misli pa ću onda ja komentirati - rekao je.

Na pitanje je li mu SOA nešto o tome javila, Plenković je počeo mahati rukama.

- Nemojte mi samo sad te ultimativne istine u Hrvatskoj. Pitajte nju. Što sad vi hoćete od mene? Hoćete da vam ja kažem da postoji hibridno djelovanje? Predlažem vam da čitate svu moguću literaturu, rezolucije, dokumente i akte na europskoj razini o borbi protiv hibridnog djelovanja i utjecaja trećih aktera na demokratske procese unutar EU. Pa nismo valjda toliko provincijalni i neinformirani pa da ne znamo koje su sve političke stranke i grupacije izravno financirane od ruskih aktera, ne samo države nego kompanija, ne bi li širili svoj utjecaj - poručio je, a dalje tu temu nije htio elaborirati.

- Dat ću vam knjigu na tu temu, ali to nije tema. Prvo ispitajte bivšu predsjednicu, neka ona rastumači. Nemam ja vremena to pratiti - kazao je.

O HEP-u: 'Ne dam da mi skrećete s teme'

Na kraju je novinarima, koje je zanimalo što se događa oko HEP-a, je li donio kakav zaključak vezan za aferu "plin za cent", poručio da će on ostati fokusiran na ono što je bitno i da neće skretati s teme.

- Ne dam da mi skrećete s teme. Ne dam da mi od bitnih, velikih stvari za društvo, ekonomiju, građane, svedete stvari na pozitivna odstupanja u trgovini plinom. Ne dam. Dok Vlada provodi svoje mjere, HEP, koji je u 100-postotnom državnom vlasništvu, koja neće biti privatizirana i ne znam tko su ti potencijalni akteri koji bi je trebali privatizirati, će biti alat države da građanima i gospodarstvu bude bolje, kao što je i bila - rekao je.

Proces dokapitalizacije HEP-a, dodao je, još traje.

- Čovjeku bude žao što radi dobro kraj toga što vas zanima. Nevjerojatno - kazao je Plenković i krenuo van.

U tom trenutku su za njim krenuli i ministri koji su premijeru bili kulisa na presici, a kad su novinari htjeli još nešto pitati i ministra gospodarstva Davora Filipovića, premijer ga je pozvao. Filipović je čak htio zastati i vratiti se za govornicu, no Plenković je naredio: "dođi" pa je ministar nastavio hodati.

- Moram ići, sljedeći put - kazao je.