Plenković o novom Maksimiru: 'Biste li vi gradili kuću koja vam se ne sviđa? Vjerojatno ne!'

Premijer Andrej Plenković poručio je u utorak da treba raspisati novi natječaj za stadion Maksimir jer odabrano rješenje ne zadovoljava javnost, te odbacio pokušaje da se odgovornost za štrajk u Zagrebu prebaci na Vladu.

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Pokretanje videa... VIDEO Plenković o stadionu u Maksimiru | Video: 24sata/pixsell

"Po meni trebamo ići na novi natječaj. Dogovorit ćemo se o tome kakav će on biti", rekao je Plenković novinarima na otvorenju Wellovara, geotermalnog sportsko-rekreacijskog parka u Bjelovaru.

Nije želio ulaziti u pojedinosti o ostalim pristiglim radovima, navodeći da će o tome razgovarati nadležni ministri s predstavnicima Grada Zagreba i drugim uključenima.

Rekao je da žiri, u kojem su predstavnici Grada i Vlade bili u manjini, nije donio odluku pod utjecajem investitora, budući da su ključni glasovi bili glasovi arhitekata.

Ocijenio je da je temeljni sukob između rješenja koje je odabrala struka i onoga što očekuje nogometna javnost, te da je "većinski stav" građana važniji od stava same Vlade.

Potvrdio je da rušenje postojećeg stadiona može krenuti neovisno o ishodu spora oko idejnog rješenja, nakon što Dinamo dobije mogućnost igrati u Kranjčevićevoj i budu zadovoljeni zakonski uvjeti.

Na pitanje ostaju li već dodijeljene nagrade natjecateljima ako se natječaj poništi, rekao je da se to mora riješiti kroz proces javne nabave, ali da bi taj trošak, u odnosu na investiciju vrijednu između 175 i 200 milijuna eura, iznosio oko 0,2 posto ukupne vrijednosti projekta, što je "itekako opravdano".

Premijer je svoju argumentaciju na kraju sveo na jednostavnu usporedbu.

‘Ne vidim smislenost graditi stadion koji se ne sviđa navijačima, koji bi tamo trebali dolaziti jednom tjedno. Tko će to raditi?’, upitao je.

Potom je dodao: ‘Biste li vi kuću gradili koja vam se ne sviđa? Vjerojatno ne, piše Tportal.

Neozbiljno je odgovornost za zagrebački štrajk prebacivati na Vladu

Plenković je opetovano odbacio pokušaje da se odgovornost za štrajk vozača ZET-a i radnika Zagrebačkog holdinga, prebaci na Vladu.

"Govoriti o tome da se zbog ovog štrajka odgovornost može prebacivati na Vladu je krajnje neozbiljno", rekao je.

"Zagrepčanima nije jednostavno. Treba pronaći rješenje, neka razgovaraju s predstavnicima sindikata", rekao je Plenković.

Ocijenio je da iza prosvjeda protiv dovoza otpada iz Gospića u Koromačno i Našice "nema drugog razloga osim politizacije",

Stručnjaci su, istaknuo je, utvrdili da neopasni otpad iz vreća ima svojstva koja cementare Holcim i Nexe inače koriste u proizvodnji cementa, u Koromačnom i Našicama.

Rekao je da ne vidi razlog zašto bi Holcim ili Nexe u proizvodni proces stavili nešto što bi im moglo uništiti strojeve, dodavši da bi time ugrozili i vlastitu reputaciju.

Lažnom solidarnošću nazvao je postupke istarskih političara koji su sudjelovali na prosvjedu solidarnosti s Gospićem, a potom prigovorili što se otpada iz toga grada planira spaliti u cementarama u Istri. "A ta lažna solidarnost, doći ćemo na prosvjed, ali ako treba spaliti nešto što inače spaljujemo u našem dvorištu, e to mi ne bi".

Odgoda sidrenih cijena do kraja studenoga

Plenković je potvrdio da će Vlada danas donijeti odluku o odgodi primjene takozvanih sidrenih cijena za usluge, mjere kojom bi prodavatelji uz trenutačnu cijenu morali isticati i cijenu koja je za tu uslugu vrijedila na ranije određen datum.

Stupanje mjere na snagu bilo je predviđeno za 1. listopada. Rekao je da je razlog rasterećenje poduzetnika i obrtnika te da će do kraja studenoga Ministarstvo gospodarstva dovršiti dva pravilnika kojima će se selektivnije pristupiti zaštiti potrošača i smanjenju inflatornih pritisaka, budući da je, primjerice, cijenu usluga poput hotelskog smještaja teško sidriti na isti način kao cijenu proizvoda u trgovini.