Plenković tvrdi: Bilanca Milanovićevog premijerskog i predsjedničkog mandata - nula

Premijer Andrej Plenković u utorak je nakon saborskog aktualca, komentirao 'deset grijeha' koje mu je popisao predsjednik Zoran Milanović, naglasivši da je bilanca Milanovićevog i premijerskog i predsjedničkog mandata - nula te da zavist i jal progovaraju i iz njega i oporbe.

Jesu li Milanovićevi pristaše u štokholmskom sindromu?

„Milanoviću smo odgovorili kakva je njegova bilanca. Čovjek napada medije, žene, iste one koje ga ovdje podržavaju. Sjećate li se 'narikača', 'kreštalica', 'priležnica'. Po svim osnovama, čak i na temama koje su lijevog političkog spektra, on je i to razorio. Oni nemaju više nikakav naslov prigovoriti bilo kome, o bilo koje temi, jer im je Milanović to sve skupa uništio. Jesu li oni u nekom štokholmskom sindromu, meni je to jedino objašnjenje zašto i dalje drže tu liniju”, izjavio je na konferenciji za novinare predsjednik Vlade Plenković nakon saborskog aktualnog prijepodneva.

"On nema ničega - ako pogledamo minimalne plaće, u Milanovićevom mandatu su narasle 41 euro, a u našem sa 414 rastu na 970 eura. Umirovljenicima kojima se sada obraća, mirovine je povećao za 12 eura u četiri godine; i kada kompariramo s ovim što mi radimo, bilanca mu je i tada bila nula", rekao je premijer Plenković.

Kreditni rejting u smeću, zaposlenost puno niža, za 300 tisuća ljudi nego danas, a nezaposlenost je danas puno viša, ispod pet posto, dodao je.

A što se međunarodnog položaja tiče, ističe Plenković, da ne govorim gdje smo bili tada, a gdje smo sada. Oni nemaju što reći i mi smo po svim osnovama uspješniji, učinkovitiji, bolji, rješavali smo krize, ostvarivali strateške interese, rekao je premijer.

Međutim, dodao je, "ta zavist i jal očito su jače od ljudi. I onda, naravno, da među navodnim 'grijesima' ne spominje NSATU, zato što znaju da su u krivu jer je razotkriven, ogoljen do kraja, i on i oporba i onda bježe na druge teme, to je klasični manevar”, ocijenio je.

Na pitanje bi li se rasprava o aktivnosti NSATU izbjegla da je od početka bio u potpunosti otvoren i dao sve informacije, pa ga oporba ne bi mogla optuživati da laže, Plenković je odgovorio da, ako je Hrvatska članica NATO-a i bilateralno smo dali ogromnu vojnu pomoć Ukrajini koja je žrtva ruske agresije, kako može biti problematično uputiti samo dva časnika u obučnu aktivnost.

Istodobno, napominje, šaljemo desetine vojnika u druge međunarodne aktivnosti za koje također treba odluka Sabora i to pokazuje da nema nikakve konzistentnosti u njihovom stavu.

"Oni samo traže alibi za podršku Rusiji i, nažalost, imamo dio opozicije koji je politički neodgovoran i dekredibilizira Hrvatsku", ocijenio je Plenković

Ponovno je naglasio kako u aktu o aktivnosti NSATU piše da dva časnika idu u Njemačku, odnosno, na teritorij članica NATO-a, a Milanovićevom manipulacijom dobio se dojam da mi, ničim izazvani, šaljemo hrvatske vojnike u Ukrajinu, i to vjerojatno baš na samu liniju fronte, dodao je Plenković.

U povećanju plaća, posebice u zdravstvu, enorman iskorak naprijed

Osvrnuo se i na najavu štrajka oko četiri tisuće zaposlenih u zdravstvu, kazavši da imamo najveću reformu sustava plaća u državnom i javnom sektoru, a prosjek je povećanje od 32 posto s ožujka 2023. na ožujak 2024. godine.

Moguće je da ima nezadovoljnih, a je li to u ovim okolnostima razlog za štrajk, kaže Plenković, mislim da nije, a moguće je da oni misle drugačije.

„Po pitanju povećanja plaća u državnom i javnom sektora, posebice u zdravstvu, napravili smo enormno velike iskorake naprijed i ne stoji teza oporbe da je inflacija pojela povećanje plaća, jer su veće više od 30 posto. Naš je zadatak da ljudi rade, da imaju bolje plaće, da nam je zaposlenost najveća, a nezaposlenost najmanja i to stalno govorimo”, istaknuo je predsjednik Vlade.

Hrvatskoj treba promjena i novi predsjednik

Unatoč grijesima Milanovića koje je nabrojio, ankete mu konstantno idu u korist, no, Plenković vjeruje da HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac ima šanse to preokrenuti jer je, ističe, više nego jasno da Hrvatskoj treba promjena.

„Hrvatskoj treba novi predsjednik, skladno funkcioniranje institucija, netko tko će svojim i međunarodnim angažmanom pridonijeti pozicioniranju Hrvatske, a ne da se ode u Washington i tamo šuti, a onda dođe ovdje, glumata i vodi politika koji je u interesu Rusije”, poručio je Plenković.

Za aktualno prijepodne u Saboru kazao je da je bilo 'flah' te da su SDP-ovci, koji su ga ignorirali nepostavljanjem pitanja, pobjegli od straha.

Nisu oni ignorirali mene, oni su pobjegli iz mrtvog straha da ih ne sameljemo argumentima, zaključio je premijer Plenković.