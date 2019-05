Plenković u Bruxellesu: Pričat će o Schengenu i uvođenju eura

Premijer Andrej Plenković u utorak će boraviti u Bruxellesu gdje će biti glavni govornik na konferenciji 'Yes, we should! EU priorities for 2019-2024'. Sastat će se i sa šefom Europske komisije Jeanom Claudeom Junckerom, s kojim će razgovarati o ulasku u Schengen za koji trebamo proći još dvije evaluacije te o uvođenju eura, piše N1.

Najavljujući svoj govor na konferenciji o budućim prioritetima EU-a, Plenković je rekao da će glavna poruka biti potreba za zajedništvom, što će također biti i glavna poruka sa summita u Sibiuu.

- Ja ću sutra govoriti kako smatram da je dobro da cijela EU u predstojećem razdoblju bude angažirana, dinamična, da bude što manje krhka i što snažnija, da EU bude ono što drži sve članice skupa, a ne da je svaka za sebe. To je bitno, mi možemo zaštiti naše nacionalne interese, suverenitet, na zajednički način jer samo na taj način puno utjecajniji u globalnoj utakmici - rekao je u ponedjeljak.