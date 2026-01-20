Plenković u Davosu: Dijalog mora zamijeniti 'više problema nego rješenja' oko Grenlanda

Međunarodna komunikacija o pitanju Grenlanda nekad donosi „više problema nego rješenja” te je treba zamijeniti dijalogom, rekao je u utorak u Davosu premijer Andrej Plenković.

Premijer sudjeluje na Svjetskom gospodarskom forumu u švicarskom alpskom gradiću u koji u srijedu stiže i američki predsjednik Donald Trump.

Čelnik SAD-a stiže na skup na vrhuncu napetosti između dviju strana Atlantika, nakon što je tijekom vikenda najavio carine za europske zemlje koje su stale uz Kopenhagen po pitanju njegovog svojatanja danskog autonomnog teritorija Grenlanda.

„Mislim da je tu važno da dijalog zamijeni ponekad i koju riječ više u ovoj brzoj međunarodnoj komunikaciji koja nekad donosi više problema nego rješenja”, rekao je Plenković u izjavi novinarima.

Pitanja Danske se tiču i njezinih saveznica u NATO-u i svih članica u Europskoj uniji, pa se one moraju „pozicionirati, ali i voditi razumnu politiku” prema SAD-u kao transatlantskom partneru, nastavio je premijer.

Članice EU-a o toj će temi razgovarati na sastanku Europskog vijeća u četvrtak koji će imati jednu temu – odnosi između SAD-a i EU-a.

Plenković je naglasio da je hrvatski stav pritom jasan – solidarnost s Danskom i razumno rješenje kroz dijalog sa SAD-om.

Pozdravio je što Trump stiže u Švicarsku gdje će „pojasniti i svoju inicijativu - Odbor za mir”.

Američki predsjednik potpisat će povelju tog tijela u četvrtak u 10:30 na marginama skupa u Davosu kojem će se obratiti u srijedu.

Plenković je rekao da je još prerano znati hoće li se odboru pridružiti i Hrvatska jer je riječ o dokumentu koji se treba proučiti i o njemu konzultirati.

"Da bi se potpisao dokument treba ipak proći određene procedure, to se ne može učiniti ovako, iz dana u dan", rekao je premijer, no dodao da je Hrvatska uvijek spremna podržati sve inicijative koje vode prema miru.

Odbor za mir izvorno je osmišljen kao tijelo koje će nadzirati provedbu primirja u Gazi na temelju rezolucije Ujedinjenih naroda, no svjetski mediji pišu kako ga je Trump zamislio kao dugotrajniju alternativu toj organizaciji koju godinama kritizira.

U Trumpov odbor, po dosad poznatim informacijama, pozvano je pedesetak zemalja, uključujući Francusku, Njemačku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Pozvani su i ruski predsjednik Vladimir Putin, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, bjeloruski Aleksandar Lukašenko i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, kao i Hrvatska i Europska komisija.