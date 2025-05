Plenković u Koprivnici podržao Korena za župana: 'U kampanji je mnogo šumova i neistina'

Predsjednik HDZ-a premijer Andrej Plenković u četvrtak je posjetio Koprivnicu gdje je podržao u drugom izbornom krugu kandidata za župana Darka Korena rekavši kako su ogromna Vladina ulaganja u ovaj prostor i realizirani su brojni infrastrukturni projekti u suradnji sa županijom.

Podršku aktualnom županu Korenu koji se bori za novi mandat uz Plenkovića u Koprivnici su dali HDZ-ovi ministri Oleg Butković, Radovan Fuchs i Damir Habijan. Plenković je izjavio da Vlada realizira brojne infrastrukturne projekte na prostoru županije u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom i njenim gradovima, naglasivši pri tom gradnju drugog kolosijeke pruge koja će biti realizirana ove godine. Naglasio je da je Koprivnica važan gospodarski subjekt pa zaslužuje i gradnju četverotračne brze ceste koja će ju približiti Zagrebu.

- U ovoj kampanji je mnogo šumova i neistina. Ogromna su ulaganja u ovaj prostor, od onih u prometnice, zdravstvenu infrastrukturu, a financirat će se i gradnja učeničkog i studentskog doma - izjavio je Plenković novinarima.

Dodao je da je Vlada financirala i izgradnju centara kompetentnosti u kojem se obrazuju učenici i starije osobe za strukovno obrazovanje, a jedan takav, koji je posjetio prije druženja sa članovima HDZ-a, je i u Koprivnici. Plenković je istaknuo da duže vrijeme surađuje s županom Darkom Korenom koji ima njegovu punu podršku u drugom krugu izbora za župana. S njim planira realizirati brojne buduće projekte.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kaže kako ne stoji teze političkih oponenata da se u Koprivničko-križevačku županiju premalo ulaže.

- Najveći infrastrukturni projekti provode su upravo u Koprivničko-križevačkoj županiji. Čak 350 milijuna eura ulaže se u novi kolosijek po kojem će nakon ove godine prometovati novi vlakovi između Zagreba i Mađarske granice. Tu je i gradnja 7,5 kilometara brze ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog, a odlukom vlade do Koprivnice će se izgraditi četvreotračna brza cesta - rekao je Butković.

- Sada smo u fazi projektiranja četverotračne brze ceste do Koprivnice - naglasio je.

Vezano za nedavnu izjavu premijera Plenkovića koji je najavio gradnju četverotračne ceste do Koprivnice unutar ovog mandata Vlade te na pitanje novinara koliko je projekt izvediv u tako kratkom razdoblju ministar Butković je odgovorio kako je ishođena lokacijska dozvola do Koprivnice, a Hrvatske ceste će za tu trasu ugovoriti glavne projekte. Sve to će se raditi ubrzano kako bi se građevinska dozvola mogla ishoditi iduće godine, dodao je.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je da se u županiju iz Ministarstva obrazovanja slilo 50-tak milijuna eura.

Kandidat za župana HDZ-a i Mreže Darko Koren naglasio je s tim u vezi da više od 52 posto županijskog proračuna potpada pod sektor obrazovanja. Govoreći o kampanji Koren je rekao kako mu se, po izjavama iz suprotnog tabora, čini da je njegov takmac SDP-ov Mišel Jakšić (izabrani gradonačelnik Koprivnice), a ne stranački mu kolega Tomislav Golubić, koji je ušao u drugi krug izbora za koprivničko-križevačkog župana.

- Odmah ću reći da sam dobio pozive za sučeljavanje i na njih se neću odazvati jer imamo mnogo posla - napomenuo je Koren, dodavši kako bi možda i našao vremena da se na sučeljavanju pojavi Jakšić.

Predsjednik HDZ-a premijer Plenković u Koprivnici je podržao i kandidata za načelnika Općine Podravske Sesvete HDZ-ova Marka Derežića kojem je protukandidat HNS-ov Mladen Sitek.