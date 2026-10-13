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EVO ŠTO JE REKAO

Plenković u Saboru spomenuo i doktorat Tomislava Klauškog

Piše 24sata,
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Plenković u Saboru spomenuo i doktorat Tomislava Klauškog
Zagreb: Sabor raspravlja o godišnjem izvješću Vlade, slijedi rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Premijer Plenković u Saboru kritizirao oporbu i medije, ističući kako stvaraju negativnu sliku o Hrvatskoj, dok se osvrnuo i na doktorat novinara Tomislava Klauškog, koji je istraživao političke stavove novinara.

Premijer Andrej Plenković u završnom je dijelu obraćanja u Hrvatskom saboru nazvao oporbu 'destruktivcima'. Osim njih, na meti su se našli i mediji koje je optužio da uz oporbu namjerno stvaraju negativnu sliku Hrvatske, zanemaruju postignuća Vlade i pokušavaju prikazati HDZ kao stranku koja štiti kriminal.

Prema njegovim riječima, mediji stvaraju dojam da je u Hrvatskoj lošije nego što to pokazuju rezultati njegove Vlade.

- Percepcija, ako gledamo hrvatski medijski prostor, nekad izgleda kao da ovdje sve propada, da ljudi umiru od gladi. To je ta percepcija koja se godinama namjerno taloži i stvara i pokazuje jednu nevjerojatnu, za mene i dalje fascinantnu, neskrivenu pristranost i angažiranost dijela medijske scene - smatra.

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Osvrnuo se i na novinare, rekavši da imaju pravo na političke stavove, ali je doveo u pitanje njihovu neovisnost.

- Moram o tome govoriti, ne da ih kritiziram, dajem im pravo na njihovo mišljenje, ali neka se onda ne predstavljaju kao neovisni. Dapače, imajte svoj stav, ali ne glumite neovisne.

Zatim se pozvao i na doktorski rad novinara 24sata Tomislava Klauškog. 

- Čovjek je radio istraživanje i shvatio da 21 politički novinar uglavnom podržava lijeve političke stranke, ima jedan koji glasa za HDZ. A to su kreatori javnog mnijenja - rekao je Plenković, ali nije naveo detalje istraživanja na koje se pozvao.

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