Plenković: U Slavoniji se osjeća zamah, entuzijazam i napredak

Svečanom sjednicom Županijske skupštine u četvrtak je obilježen Dan Osječko- baranjske županije, a hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je kako se u Slavoniji osjeća veliki zamah, entuzijazam i napredak te da su vidljivi rezultati Projekta Slavonija, Baranja i Srijem.

Plenković je istaknuo kako su u sklopu tog projekta važne investicije išle u prometnu infrastrukturu te najavio kako će ovoga ljeta biti gotovi radovi na dionici međunarodnog prometnog 5C koridora, od Osijeka do Belog Manastira, uz obilaznicu kod Belog Manastira. Nakon toga se raspisuje natječaj za dionicu do mađarske granice i mi ćemo, istaknuo je, do kraja ovoga mandata imati u potpunosti završenu autocestu koja povezuje hrvatsko- mađarsku granicu s Bosnom i Hercegovinom, do Svilaja.

U procesu smo, rekao je, završetka strateških ciljeva politike Vlade RH, vezanih uz ulazak Hrvatske u eurozonu, a usporedno s time ide u ulazak Hrvatske u schengenski prostor. To su, smatra, dvije dublje integracije, s kojima će Hrvatska "u punini biti članica Europske unije", temeljito umrežena i uključena u bit europskoga projekta, a to su snažna ekonomska unija, sloboda kretanja, jake i čvrste vanjske granice te ravnomjeran regionalni razvoj svih zemalja u EU.

Važan je trenutak spomenuti i energetsku krizu bez presedana, i činjenica da zbog ruske agresije na Ukrajinu dolazi do nekoliko paketa sankcija i rasta cijena energenata, struje, plina i nafte, dovodi nas u situaciju da ponovno reagiramo, istaknuo je predsjednik Vlade.

Stoga je, kako je istaknuo, "državni intervencionizam u ovakvim izvanrednim okolnostima jedini način da premostimo razdoblje, koje je pred nema", što se radi putem cjelovitog i odgovornog pristupa, a radit će se i dalje, bez obzira je li riječ o naftnim derivatima, cijeni plina ili struje.

Zadaća je Vlade da i dalje bude angažirana i odgovorna, da pomaže u provedbi razvojnih projekata te da ova, ali i ostale slavonske županije dožive prosperitet u četvrtom desetljeću hrvatske samostalnosti i demokracije. Vlada će vas podupirati te nastojati biti onaj akter, na kojeg se u okolnostima krize možete osloniti, poručio je premijer Plenković.

Župan Ivan Anušić ocijenio je kako je u proteklih pet godina promijenjena percepcija Slavonije i Baranje - iz neperspektivnog te gospodarski i demografski opustošenog područja u perspektivan dio Hrvatske, koji je otvoren novim idejama i projektima.

Zadnjih godina bilježimo kontinuirani gospodarski rast, povratak iseljenika, smanjena je nezaposlenost, a zahvaljujući mjerama Vlade, koja je u vrijeme epidemije pridonijela očuvanju radnih mjesta, proces rasta i razvoja Županije nije stao, dodao je.

Izvijestio je kako se u Osječko-baranjskoj županiji trenutno provode EU projekti vrijedni 7,2 milijarde kuna, među kojima su završetak izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, izgradnja prve zgrade osječkog Gospodarskog centra i novog sajamskog prostora, izgradnja šest sustava navodnjavanja, uz još desetak, koji su u pripremi, a u suradnji s Vladom i izgradnja novog osječkog Kliničkog bolničkog centra.

Uz premijera Plenkovića svečanosti su nazočili ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović te izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Krunoslav Katičić.

