Plenković udario po oporbi zbog ustavnih sudaca: 'Moj sin Ivan (4) bi bio bolji pregovarač...'

Hrvatski premijer Andrej Plenković iz Dubrovnika se osvrnuo na niz aktualnosti. Govorio je potpisivanju sporazuma o Južnoj interkonekciji, projektu Pantheon, suradnji Hrvatske i SAD-a, izboru ustavnih sudaca, dojavama o bombama...

Prvo je komentirao potpisivanje sporazuma o Južnoj interkonekciji...

- Smatramo da je to od veliko značaja za ukupan odnos Hrvatske i SAD-a - kazao je Plenković koji se potom osvrnuo na prostor za rast na istoku Europe...

- Institucije su tu, suradnja je tu. Važno je da zemlje šalju signal da žele snažnu infrastrukturu koja postoji u zapadnoj Europi. Želimo i energetsku neovisnost. Hrvatska je zemlja koja ima nuklearku, nedaleko od glavnog grada u Krškom. Stručnjaci smatraju da se njen životni vijek može produžiti do 2063. U komunikaciji sa Slovenijom smo rekli da smo otvoreni za nove investicije. Otvoreni smo i za opciju izgradnju Krškog 2 - kazao je Plenković, piše N1.

Zatim se prebacio na inicijativu Tri mora...

- Inicijativa je pokrenuta od strane predsjednika. Milanović se sam izuzeo iz ove Inicijative, a mi smo tu ušli kao Vlada da bismo sačuvali obraz i angažman Hrvatske. Ja sam jedini koji je tu bio premijer, svi ostali su predsjednici. Trebamo se fokusirati na tri tipa financiranja projekata. Prvi je nasloniti se na izvore europskog proračuna. Treba osigurati konkurentnost. Drugi način je daljnji angažman međunarodnih financijskih institucija - kazao je Plenković, piše N1...

Očekivano, govorio je i o megaprojektu Pantheon...

- Mi smo na radaru ozbiljnih investitora puno više prepoznati nego prije. S projektom smo upoznati i trebaju se stvoriti preduvjeti i ako se to dogodi, naravno da će biti pozitivno. Hoće li to imati sigurnosne garancije? Moguće, netko tko misli pohraniti podatke u takvom centru, sigurno se neće praviti da toga nema. To nama nije loše, kako god da okrenete - kazao je hrvatski premijer i dodao da je važno vidjeti kako da se ostvari energetska svrhovitost.

- Zadovoljniji smo da je odabrana Hrvatska nego neka druga destinacija. Gdje god dođe netko da bi nešto investirao, netko se tome protivi - kazao je Plenković i dodao da je Hrvatska postala relevantna...

- Imate kontinuirano politiku ulaganju u Hrvatsku kao energetsko čvorište - kazao je Plenković za N1.

Govorio je i o suradnji Amerike i Hrvatska na području nuklearne energije: "Jako su zainteresirani i nude tehnologiju koja je nova. Žele stvarati preduvjete za danju suradnju i mi smo zainteresirani. Postoji širok i veliki konsenzus."

Osvrnuo se i na spor Hrvatske i MOL-a...

- Mi smo naslijedili taj spor i logično je da pokušavate iscrpiti sve pravne lijekove. Želimo s Mađarskom obaviti pripremni sastanak pa sastanke na visokoj razini koji bi trebali označiti novi početak. Situacija Ina-MOL je najveća strateška greška ikada i da se išla privatizirati Ina na taj način. Prodavati nacionalne kompanije u energetskom sektoru su naučene lekcije zauvijek, što se mene tiče to se neće nikada ponoviti. Što se tiče naše ambicije da otkupimo MOL-ove dionice bila je jasno artikulirana, ponuđene cijene tih dionica, oni na to nisu pristali, tražili su nešto na što nitko na mom mjestu ne bi pristao, to nije privatni posao nego državni. Sada želimo novi početak, to će biti jedna od tema i nastojat ćemo staviti čitav niz tema koje postoje između države i Ine i MOL-a i to bi nas trebalo dovesti do rješenja - kazao je Plenković...

Komentirao je i dojave o bombama koje zadnjih nekoliko dana uznemiravaju Hrvatsku.

- Ništa ne treba doživljavati olako, država mora funkcionirati. Ne možemo zabraniti internet. Radi se se na tome da se identificira tko to i kako radi. Osuđujem to i mislim da je policija na toj temi non stop - kazao je Plenković.

Kako piše N1, rekao je da će Europskoj uniji objasniti potpisivanje sporazuma o Južnoj interkonekciji ako je potrebno: "Ovo se moglo napraviti bez američkih investitora da je Europa rekla da. Projekt će se realizirati sigurno, ako s BiH strane bude napravljeno sve što je dogovoreno."

Plenković je rekao da je izbor kandidata za Ustavni sud razotkrivajuć za oporbu...

- Morate biti glupi da povjerujete u te teze. Čekali smo opoziciju mjesecima da se skocka, u svibnju smo im rekli da se pokrenu, dogodio se doček rukometaša jer je Moramo odustao od dočeka - jedne godine može, druge ne može. To je SDP-u razlog da se povuče iz razgovora o ustavnim sucima, to nema ni u dječjem vrtiću, moj Ivan koji ima četiri bi bio bolji pregovarač. Javilo se 12, 13 kandidata - razumno gledamo tko bi mogli biti kandidati, a da bi mogli biti njima prihvatljivi. Iskristalizirala su se tri, četiri imena. Rekli su da su Pajalić i Sučević prihvatljivi i jutros na raspravi. Povuklo se ime Matijašeca i ušao je gospodin Selanec. Ta tri kandidata odu dalje na plenarnu i sada SDP neće sudjelovati u raspravi."

Kaže i kako ne zna koga će predsjednik Zoran Milanović predložiti za predsjednika Vrhovnog suda i da većina želi da se izabere predsjednik Vrhovnog suda i ustavni suci...

- Oporba je ta koja je svojim ponašanjem paralizirala sud i još politički narativ da ih mi nešto ucjenjujemo. Ako ovi kandidati nisu dobri oporbi, mene interesira tko su ljudi koji bi oporbi bili prihvatljivi, neka ih nađu. Ako će predložit ljude iz Kluba SDP-a i Možemo, neka kažu, to je end game. To je totalno razotkrivanje i meni je žao da je to tako - kazao je hrvatski premijer...