Plenković o Milanovićevoj čestitki: To je kao da ja želim da nemamo takvog predsjednika

Na samom početku ponovio je sve što vidi kao uspjehe, od pomoći umirovljenicima, obnove od potresa, prenosi N1.

- Možemo reći da smo itekako zadovoljni postignutim i mislim da većina hrvatskih građana to vidi i prepoznaje te će to biti reflektirano u političkim odabirima iduće godine - rekao je Plenković pa se osvrnuo na pitanje oko obnove, posebno jer neke obitelji u Petrinji, Glini i Sisku još uvijek nisu u domovima:

- Drago mi je da se cijeli proces ubrzao. Razmjeri šteta su veliki i radi se o povijesnom procesu obnova. Iskoristili smo fond solidarnosti na inteligentan način. Sve škole, bolnice, fakulteti i javne zgrade u Zagrebu, obnavlja novcima koje je nabavila HDZ-ova Vlada. Našli smo ga mi, a ne oni koji su se vezivali ispred Sabora. Da ne bi mislili da te pare dolaze iz špine koju je ne zna se tko otvorio.”

Napomenuo je i da na Banovini više nema kontejnerskih naselja te da obnova ide svojim tijekom. A kritiku da su umirovljenici dobili paket pomoći kao predizborni potez, potpuno je odbacio.

- Je, već sedmi predizborni potez. Sedmi. Oporba je sigurno u pravu. Rekli smo da je naš cilj zaštititi građane i gospodarstvo od vanjskih šokova - rekao je Plenković pa otkrio kako komunicira s Europskom komisijom, iz koje se ne potiče posezati za takvim potezima:

- Argumentiramo im to, kao i dosad. Vidjeli ste u Njemačkoj pomoć od 60 milijardi eura. Uvijek imamo jedan prioritet, pomoći građanima koji su nam dali povjerenje upravljanja Hrvatskom, a zajednički i Europom. Ako će pomoć biti potrebna, argumentirat ćemo je opet - dodaje.

Nije želio reći ni otprilike kad će izbori.

“Bit će 2024.”, našalio se pa nastavio:

“Oporba se još od ljeta ponaša kao da je kampanja, znam da im je teško. Nije lako toliko godina biti u oporbi.”

Komentirao je božićnu čestitku Zorana Milanovića, koji je u njoj spominjao korupciju.

- To vam je otprilike kao da ja zaželim za Božić da nemamo predsjednika koji ima proruske stavove, koji ima antiukrajinske stavove, koji ima anti-NATO stavove, koji ničime ne doprinosi i da nemamo predsjednika koji nas svađa sa susjedima i drugim zemljama. To je ta vrsta komentara i zanima me bi li to naišlo na jednaku vrstu pažnje u medijima. S druge strane, imamo koruptivne stranke poput Mosta, koji direktno sudjeluju u medijskoj korupciji - rekao je.