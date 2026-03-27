Komentari 1
TEŠKE POSLJEDICE OLUJE

Plenković: Vlada će pomoći Zagrebu u sanaciji velikih šteta

Piše HINA,
Rijeka: Premijer Plenković posjetio ACI | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Iako je ovo veliko nevrijeme pogodilo brojne dijelove Hrvatske, prema prvim informacijama čini se da su najozbiljnije posljedice upravo u glavnom gradu, rekao je Plenković tijekom posjeta Primorsko-goranskoj županiji.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u petak da će Vlada pomoći Zagrebu u saniranju posljedica snažnog nevremena koje je prouzročilo znatnu materijalnu štetu, istaknuvši da je u stalnom kontaktu s gradskim vlastima. 

Zagreb: Usljed jakog nevremena oštećen i Dom Dražena Petrovića 00:58
"Od ranog jutra u Zagrebu smo imali koordinaciju svih nadležnih resora. Iako je ovo veliko nevrijeme pogodilo brojne dijelove Hrvatske, prema prvim informacijama čini se da su najozbiljnije posljedice upravo u glavnom gradu", rekao je Plenković tijekom posjeta Primorsko-goranskoj županiji.

Zahvalio je gradskim i hitnim službama, vatrogascima, civilnoj zaštiti i volonterima koji su od ranih jutarnjih sati angažirani na terenu. Pritom je uputio apel građanima da ostanu oprezni i striktno prate upute koje izdaju gradske i državne službe kako bi se izbjegle dodatne opasnosti.

POSLJEDICE NEVREMENA FOTO Pogledajte tužne prizore s Mirogoja: Padala su stabla, oštećeni su i mnogi grobovi
FOTO Pogledajte tužne prizore s Mirogoja: Padala su stabla, oštećeni su i mnogi grobovi

"Zabilježena su značajna oštećenja na gradskoj vegetaciji i sportskoj infrastrukturi, ali ono što posebno zabrinjava su oštećenja na krovovima brojnih zgrada. Znamo da je Zagreb i dalje u osjetljivoj fazi obnove od potresa, što ove nove štete čini još težima za pogođene sugrađane", istaknuo je.

Plenković je potvrdio da je na teren odmah upućen tim ministara koji u suradnji s lokalnim vlastima nadziru situaciju i procjenjuju prioritete za ublažavanje šteta.

VELIKE ŠTETE U GRADU FOTO Tomašević na Bundeku: 'Situacija je kao 2023. godine, oštećeni deseci škola i vrtića...'
FOTO Tomašević na Bundeku: 'Situacija je kao 2023. godine, oštećeni deseci škola i vrtića...'

"Kao i uvijek do sada u situacijama elementarnih nepogoda, Vlada će biti uz Grad Zagreb. Osigurat ćemo potrebnu pomoć u sanaciji kako bi se život u glavnom gradu što prije normalizirao", poručio je.

FOTO Oko 18 tisuća domova bez struje, Tomašević: 'Deseci škola i vrtića oštećeni su u Zagrebu'
ORKANSKO NEVRIJEME

FOTO Oko 18 tisuća domova bez struje, Tomašević: 'Deseci škola i vrtića oštećeni su u Zagrebu'

S obzirom da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red
Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'
TEŽAK SUŽIVOT

Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'

Grad Zagreb je od siječnja do 23. veljače putem aplikacije zaprimio ukupno 384 prijava za uklanjanjem gnijezda vrana. Djelatnici Zrinjevca su do početka lovostaja uklonili njih 259
FOTO Apokalipsa u Zagrebu: Stabla drobila automobile, izdano novo upozorenje!
NEVRIJEME POHARALO METROPOLU

FOTO Apokalipsa u Zagrebu: Stabla drobila automobile, izdano novo upozorenje!

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je i za područje Zagrebačke regije upozorenje na opasne vremenske pojave tijekom četvrtka, uz izražene nepovoljne uvjete i povećan rizik za sigurnost građana, osobito prema večeri kada su mogući olujni udari vjetra jači i od 90 kilometara na sat.

