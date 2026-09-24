Plenković za CNN: Ako ćemo ignorirati međunarodno pravo naš opstanak dolazi u pitanje

Premijer Andrej Plenković, koji boravi u New Yorku na Općoj skupštini UN-a, dao je u srijedu intervju za CNN i poručio da se potporom Ukrajini štiti međunarodno pravo. Premijer Plenković je ponovio kako je međunarodno pravo svetinja srednjih i malih država, te da bi njegovo ignoriranje i opetovano kršenje moglo ugroziti sigurnost i dovesti u pitanje naš opstanak.

Povodom sudjelovanja na Općoj skupštini @UN u New Yorku, gostovao sam na @cnni u emisiji Richarda Questa @questCNN.



Podržavajući Ukrajinu štitimo međunarodno pravo, a to je bila i glavna poruka mojeg jučerašnjeg obraćanja na zasjedanju #UNGA, što se posebno odnosi na male i… pic.twitter.com/uJPP9Wo8tU — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 23, 2026

- Podržavajući Ukrajinu štitimo međunarodno pravo, a to je bila i glavna poruka mojeg jučerašnjeg obraćanja na zasjedanju #UNGA, što se posebno odnosi na male i srednje velike države - rekao je Plenković i dodao što će se dogoditi ako će se međunarodne pravne norme ignorirati.

- Ako budemo zanemarivali međunarodno pravo ili ga stavljali po strani, dovodimo u pitanje cijeli međunarodni sustav te našu sigurnost i opstanak - upozorio je Plenković.

- Podržavajući Ukrajinu štitimo međunarodno pravo, a to je bila i glavna poruka mojeg jučerašnjeg obraćanja na zasjedanju #UNGA, što se posebno odnosi na male i srednje velike države - ponovio je Plenković.