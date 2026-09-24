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Plenković za CNN: Ako ćemo ignorirati međunarodno pravo naš opstanak dolazi u pitanje

Piše 24sata,
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Plenković za CNN: Ako ćemo ignorirati međunarodno pravo naš opstanak dolazi u pitanje
Foto: Andrej Plenković/X
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Premijer Plenković je ponovio kako je međunarodno pravo svetinja srednjih i malih država, te da bi njegovo ignoriranje i opetovano kršenje moglo ugroziti sigurnost i dovesti u pitanje naš opstanak

Premijer Andrej Plenković, koji boravi u New Yorku na Općoj skupštini UN-a, dao je u srijedu intervju za CNN i poručio da se potporom Ukrajini štiti međunarodno pravo. Premijer Plenković je ponovio kako je međunarodno pravo svetinja srednjih i malih država, te da bi njegovo ignoriranje i opetovano kršenje moglo ugroziti sigurnost i dovesti u pitanje naš opstanak.

 - Podržavajući Ukrajinu štitimo međunarodno pravo, a to je bila i glavna poruka mojeg jučerašnjeg obraćanja na zasjedanju #UNGA, što se posebno odnosi na male i srednje velike države - rekao je Plenković i dodao što će se dogoditi ako će se međunarodne pravne norme ignorirati.

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 - Ako budemo zanemarivali međunarodno pravo ili ga stavljali po strani, dovodimo u pitanje cijeli međunarodni sustav te našu sigurnost i opstanak - upozorio je Plenković.

 - Podržavajući Ukrajinu štitimo međunarodno pravo, a to je bila i glavna poruka mojeg jučerašnjeg obraćanja na zasjedanju #UNGA, što se posebno odnosi na male i srednje velike države - ponovio je Plenković.

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