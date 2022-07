Plenković zahvalio Mariću na 6,5 godina doprinosa u Vladi

Premijer Andrej Plenković zahvalio je u četvrtak na sjednici Vlade potpredsjedniku Vlade i ministru financija Zdravku Mariću na njegovom doprionosu u Vladi zadnjih 6,5 godina te mu zaželio uspjeh u daljnjoj karijeri.

"Zahvaljujem još jednom Zdravku, ovo je njegova zadnja sjednica Vlade kao potpredsjednika Vlade i ministra financija, na radu 6,5 godina u našoj vladi, na dopirnosu i postignućima, koje cijenimo, i koji su bili na dobrobit prije svega građana, gospodarstva i isto tako ostvarivanja naših programskih ciljeva. Želimo mu puno uspjeha u životu i u daljnjoj karijeri", izjavio je Plenković na početku sjednice Vlade.

Podsjetimo, Marić je nakon šest i pol godina odlučio napustiti čelno mjesto Ministarstva financija te dao ostavku na svoje dužnosti 6. srpnja. Kazao je da ne planira aktivirati saborski mandat, no da će do budućeg angažmana koristiti pravo na "šest plus šest".

Ranije danas Plenković je predstavio na nadležnim saborskim odborima Olega Butkovića kao kandidata za novog potpredsjendika Vlade, i Marka Primorca kao kandidata za novg ministra financija.

