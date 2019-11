Plenković: Znam ja što je bilo na stolu, a je li vam bolje nula?

Premijer Andrej Plenković u Saboru je, nakon aktualnog prijepodneva, komentirao Vladinu ponudu obrazovnim sindikatima, piše N1.

"Ne znam jesmo li čuli ili ne. Ponovit ću još jednom i moramo to ponavljati dok ljudi objektivno ne čuju činjenice.

Slijed razgovora je sljedeći: Imali ste SDP-ovu vladu, prijavitelje, bivše ministre, zastupnike koji pokušavaju reći da su radili nešto dobro, a ukidali su božićnice, regres, dnevnice, smanjivali koeficijente i dodatke, to je pravna stečevina SDP-a i njihovog predsjedničkog kandidata - fakti", rekao je premijer i dodao kako su mu jučer sindikati rekli kako se nadaju da ne želi ići stopama SDP-a.

"Ova Vlada cijelo vrijeme vodi trezvenu, racionalnu, razumnu politiku koja se svodi na promjenimo trendove koje smo naslijedili, a to su zaduživanje, mi kažemo ne, hoćemo zdravi rast, trošiti koliko zarađujemo.

Ove godine 3,9, 2,4 i 2,9 treći kvartal za redom iznad projekcija rasta BDP-a koje smo sami kazali prošle godine, to znači da je hrvatska ekonomija solidna, da raste i u takvom kontekstu naša politika plaća u dijalogu sa sindikatima kreće povećavati plaće konzistentno 2017. 2+2+2 šest posto kumulativno, novi dogovor 3,2, sve skupa kad se to zbroji 11,49 posto povećanje plaće u našem mandatu.

Svi koji su javne i državne službe su dobili 11,49 posto veću plaću nego što su imali krajem 2016.", ustvrdio je.

Nakon toga se osvrnuo na tijek pregovora sa sindikatima obrazovanja.

Foto: PIXSELL

"I gospođa Šprem i gospodin Mihalinec i nakon koncerta i dva sastanka kada smo sagledali sitauaciju i što možemo napraviti odmah našli smo za plaće i dva posto za rujan i kažem im kao zalog dobre volje i poštovanja prema svim zaposlenima u sustavu obrazovanja nagrabljat ćemo odmah dva posto za plaću u rujnu s 1.10 i onda ćemo pristupiti izradi proračuna pa ćemo razgovarati i pošto su oni nažalost odbili, nakon toga ide proces mirenja i ministar Josip Aladrović nudi 2+2 krajem ove i 2 sredinom sljedeće i to se odbija. To je već četiri posto koji su odbijeni.

Nakon toga sagledavamo cjelinu situacije, počeli su razgovori o TKU sa svim sindikatima javnih službi, s državnim smo usvojili 2+2+2 i oni su to prihvatili, ukupno 18,3 posto. Nitko se nije bunio na povećanje božićnice, regresa, dara za djecu i povećanje iznosa za otpremninu, to je taj paket 2+2+2 i svi dodaci.

Sagledali smo i rekli želimo povećavati životni standard sugrađana, želimo da žive bolje i imaju veća primanja", opisuje premijer.

"Teza o tome rekli ste da nema pa ima novca; kada smo razgovarali o 2+2 bilo je na knap, tada donosim političku procjenu da želim da ljudi žive bolje, radim korak nazad od onoga što sam politički obećao i ostavljam PDV na 25 posto i time dobijem 1,8 milijardi kuna koje možemo dijelom uložiti i u povećanje plaća i pred Saborom donosim da ćemo ponuditi 2+2+2 sindikatima kao prigodu da dođemo kumulativno na 18,3 posto, to je ogromno povećanje u mandatu jedne Vlade.

Plus još sada dolazimo s 3+1+1 i to ovih tri odmah s 1.12. ove godine plus još 1. lipnja što znači ukupno da bi došli na 21,3 posto i jedan posto osigurača. Oni imaju pet posto. Važno je računati nije isto onih 2+2+2 bez onih šest, to nije ista ponuda, ovo je ponuda koja je paket i drago mi je da je sindikat hrvatskih nastavnika to cjelovito prezentirao.

Foto: PIXSELL

Kada se to kumulativno zbroji 23,1 posto u mandatu ove Vlade, mislim da je to znak uvažavanja i poboljšanja materijalnog položaja svih koji rade u obrazovanju u Hrvatskoj.

Argumenti da premijer nešto ne razumije nisu točni, ja se ne mogu sjećati detalja odluka ministara iz 90-ih, cijenim da mi pojasne, ali to ne znači da ne znam što je na stolu. Ponuda cjelovita je 6,12 plus 4 plus izrada uredbe plus božićnice, regresi, dar za djecu...", pojasnio je stajalište Vlade premijer Plenković.

Na pitanje što ako članovi sindikata ne sagledaju cjelinu poruke odgovara kako se moramo izvući iz iracionalnog u racionalno, sadržaj ispred forme.

'Već danas kucaju drugi'

Volumen zaposlenika u pojedinomo sustavu nije identičan, ovdje govorimo o 90.000 ljudi, ako je o koeficijentima, već danas kucaju drugi, uvijek vam dolazi netko iz svog segmenta i gleda svoju temu bez sagledavanja šire slike, a Vlada nema taj luksuz. Naša je zadaća da gledamo cijelu širinu naše politike i to pokušavamo iskomunicirati i ne ide nam, očito imamo problem, očito, i volio bih da nam pomognete u tome da doživimo da je ovo konzistentna politika i paket.

Nama je bitno da djeca idu u školu i nastavnici imaju veće plaće, je li bolje nula ili 10,4 posto do iduće godine", zapitao se premijer i dodao da je ovo najbolji mogući prijedlog i to je bit pa apelirao na ljude koji rade u obrazovanju da shvate što je na stolu.

"Mi smo prijatelj zaposlenika, ne neprijatelj", rekao je i ponovio da je SDP ukidao božićnice, regrese, koeficijente. Da je tako on bi sam rekao da prosvjeduju.

Podsjetimo, Vlada je obrazovnim sindikatima u štajku, podsjetimo, ponudila paket kojim bi se plaće u 2020. povećale za 10,4 posto.

Od 1. prosinca plaće bi se kroz dodatak granskom kolektivnom ugovoru povećale za 3 posto, od 1. siječnja za još dva, od 1. lipnja 3 posto te od 1. listopada još 2 posto. Ukupno bi se u 2020. plaća povećala 10,4 posto. Od toga je 6 posto povećanje koje će dobiti sve javne službe, a učitelji bi dobili dodatnih 4 posto. No, neki tvrde kako im je vlada tih 4 posto dodatka nudila i prije štrajka.

