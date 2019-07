Plenković žrtvovao Kuščevića kako bi spasio sebe, kaže Bauk

- Što se tiče Kuščevićeve ostavke, rekao bih da je premijer Plenković odlučio žrtvovati ministra da bi spasio sebe. Ostavka je bila očekivana, svi događaji oko ministra bacili su u fokus borbu protiv korupcije, antikorupcijske mjere i strategiju, i u tom smislu ćemo već na jesen ići s određenim inicijativama, izjavio je Bauk nakon sjednice Kluba SDP-a.

Upitan misli li da u slučaju Kuščević ima posla i za institucije kaznenog progona, Bauk je kazao da to nije rekao, dodavši da su u svom zahtjevu za njegov opoziv jasno rekli da ne žele utvrđivati ni kaznenu ni prekršajnu odgovornost, a niti eventualnu odgovornost po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa nego je naglasak bio na političkoj odgovornosti. "Kao što vidite, i dio vladajuće većine, a na kraju i ministar i premijer ocijenili su da je razina političke odgovornosti tolika da sve što se govorilo kontra našeg prijedloga je neobranjivo i takav su potez povukli", rekao je Bauk.

'Oko sokolovo' na Gorana Marića

Najavio je i da će sada pomnije pratiti situaciju oko ministra državne imovine Gorana Marića, ali da još nisu odlučili ići u opoziv, no, žele da se i to raščlani.

- Ovo je bio sedmi opoziv u dva mandata HDZ-ovih vlada. Četvero od njih za koje je zatražen opoziv su bivši, a tri nisu, tako da ćemo u ovom trenutku uključiti 'oko sokolovo' što se tiče ministra Gorana Marića, kazao je Bauk.

S obzirom na to da je predsjednik SDP-a Davor Bernardić na Twitteru, povodom slučaja Kuščević, zapitao 'gdje je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić', Bauk je kazao da se on to i mnogi drugi pitaju već dulje vrijeme te da se nada da će im državni odvjetnik odgovoriti.

Na pitanje je li vrijeme da zatraže opoziv premijera Plenkovića s obzirom na to da su morali otići ministri koje je osobno birao, Bauk je odgovorio da tu poslovničku formu još nisu odlučili koristiti.

- Ako govorimo o radu Vlade i premijera postoji mogućnost interpelacije u kojoj se predlažu neki zaključci. U ovom slučaju, razina političke odgovornosti je bila tolika da bismo bili neodgovorni kao opozicija da nismo primijenili institut opoziva. Hoće li i u sljedećim slučajevima doći do tolike razine političke odgovornosti, ocijenit ćemo, uključili smo 'oko sokolovo' i posebno pratimo, kazao je Bauk.

Jovanović: Kuščevićev povratak šamar povjerenju građana u politiku

Željko Jovanović, kao predsjednik Antikorupcijskog vijeća, dodao je da je "povratak Kuščevića u Sabor strašna poruka".

- Dakle, on više ne može biti ministar hrvatske Vlade, ali može biti i dalje saborski zastupnik. Smatra li Plenković da će njegov politički tajnik, majstor muljanja sada moći sjediti u Hrvatskom saboru i predstavljati i dalje hrvatske građane? To nije dobro, poručio je Jovanović.

Naglasio je da je Kuščevićev povratak u Sabor još jedan šamar povjerenju građana u politiku i političare.

SDP će, kazao je, kroz antikorupcijsku politiku, koju će snažno promovirati, pokazati građanima da nisu svi političari isti i da korupciji nema mjesta u hrvatskoj politici. „HDZ trenutačno potpuno izgubljen u okovima sukoba interesa vuče Hrvatsku na korupcijsko dno“, zaključio je Jovanović.

Jovanović i Saša Đujić, izvijestio je još Bauk, izabrani su za nove potpredsjednike Kluba zastupnika SDP-a.

