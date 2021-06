Premijer Andrej Plenković nakon lokalnih izbora izjavio je da je na njima HDZ ostvario kolosalnu pobjedu te je ušao u sukob s medijima koje je optužio za sabotiranje kandidata HDZ-a, posebice Davora Filipovića.

Nakon što nije ponovno izabran za župana Varaždinske županije Radimir Čačić je poručio da će preispitati suradnju s HDZ-om na nacionalnoj razini, što je dovodi u pitanje Plenkovićevu većinu u Saboru.

- Ne radi se o optužbama radi se prije svega o mom komentaru na kampanju koja je iza nas i u kojoj je HDZ još jednom dobio daleko najveću potporu hrvatskih birača i ovi rezultati su za nas u odnosu na rezultate 2017. godine i bolji u nekim sredinama. Dakle, mi smo osvojili 75 posto županija, 45 posto gradova, 40 posto općina, osvojili smo neke županije koje nismo imali više od 20 godina poput Varaždinske, Bjelovarsko-bilogorske, vratili smo Ličko-senjsku, osvojili smo Osijek prvi puta u zadnjih 30 godina i moj generalni dojam je bio veliko zadovoljstvo. Moj komentar na kampanju kao nekoga tko je i predsjednik stranke i Vlade i bavi se politikom i zaista se trudi pratiti aktivnosti je bio da su neki od naših kandidata u onim sredinama gdje se kampanja najviše medijski pratila doživjeli veliku vatru kroz medije, prije svega naši kandidati u Zagrebu i Splitu i to se osjetilo na rezultatu - rekao je Plenković u intervjuu za RTL

Plenković i dalje ne misli da se radilo o lapsusima.

- Pa dobro, neka je to bilo jedno petnaestak lapsusa u brojnim emisijama, čak su moji suradnici danas otkrili da je i novoizabrani gradonačelnik Tomislav Tomašević u jednom od intervjua kazao: evo i meni se događa, da ime mog protukandidata drugačije govore. Čak je i on primijetio - rekao je Plenković.

Plenković i dalje nastavlja s teorijom da je sve to bilo namjerno.

- Ne, ne kažem da je bila udružena akcija komercijalnih medija, ali je bilo indikativno da je u tri mjeseca bilo toliko puno tih lapsusa da su nekome tko to promatra bili malo ipak previše koincidirajući da ih ima tako puno. Ne znam da je bio dogovor, uglavnom bilo ih je stalno i puno i uvijek baš isto. Oni su svi htjeli da bude vaš imenjak, a da ne bude Davor - rekao je Plenković.

- Poanta je puno šira. Poanta onoga što ja govorim je da je moj komentar na to da su i on i Mihanović bili izrazito napadani kroz medije, moja poanta konkretno prema vašoj televiziji, drago mi je da imam prigodu to reći je bio komentar nakon debate u kojoj je sudjelovao Davor Filipović zajedno s drugim kandidatima jednog od komentatora kojeg ste vi doveli u emisiju da komentira debatu. Dakle taj jedan komentator je nakon debate izrazito negativno govorio o kandidatu HDZ-a, a taj isti komentator je u nekoj drugoj prigodi za gosp. Tomaševića kazao našeg ili naš Tomašević - nastavio je Plenković.

Plenković ne smatra da se radi o tome da Filipović jednostavno nije bio dobar kandidat.

- Mato Franković niti je imao vremena pratiti kampanju u Zagrebu niti je mogao kao naš kandidat i mi koji smo imali cjelinu slike. Dakle, ja ću si dopustiti da imam malo veći uvid u tijek kampanje i angažman ljudi pa i kvalitete ljudi. Filipović je sveučilišni profesor, čovjek od 36-37 godina koji je za mene veliki dobitak za ovu kampanju. Mi smo dobili jednog političara koji se u posljednjih tri mjeseca isprofilirao, odlično nastupao, argumentirao - rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na svoje komentare na političke analitičare koji su komentirali izbore.

- A zašto mislite da ja kao predsjednik Vlade, premijer, netko tko je političan, netko tko je izabran od naroda dva puta za redom, koji vodi Vladu u, vjerojatno nakon Domovinskog rata u najtežim uvjetima u kojima se Hrvatska našla, ne bih mogao reći svoj stav o nekome koga vi zovete u emisiju, date mu honorar, znate da je bio kandidat na jednoj listi ljevice za tu istu Gradsku skupštinu 2009. godine, da je svojim angažmanom do sada profesionalnim, u javnom životu uvijek bio na strani ljevice i da ja ne mogu reći javnosti: "Gledajte, oni su doveli analitičara koji je po svom ideološkom spektru, dosadašnjem političkom angažmanu ljevičar." Onda mu napišite, komentator koji dolazi sa lijevog političkog spektra i on će komentirati kampanju kao takav rekao je Plenković.

Plenković ne smatra da je to miješanje u uređivačku politiku.

- Pa nećete vi promijeniti politiku zbog toga što ja kažem. Ja samo kažem svoj stav - i to istinu, argumentirano i na primjeru. Ako je netko analitičar i znamo da je bio kandidat na nekoj lijevoj nezavisnoj listi prije desetak godina u Zagrebu. Da sve svoje komentare koje piše idu sa ideološki sa lijevoga spektra. Vi ga zovete i onda on nakon debate kaže: „Kad ovaj progovori, HDZ izgubi postotke glasova“. Pa kakav je to objektivan stav - rekao je Plenković.

Smatra da nije prešao nikakvu granicu.

- Pa ne. Vi da ste imali još jednog analitičara koji je bio na nekoj listi za izbore prije deset godina u Gradu Zagrebu, HDZ-ovoj ili nekoj desnoj pa je rekao evo za ovoga drugoga, recimo, kandidata nekog od lijevih opcija, da je on ovakav ili onakav, rekli bi da je to izbalansirano - rekao je Plenković.

Plenković kaže da ovoga puta nije bilo 'crnih labudova'.

- Mi smo ovaj put dobili 75 posto županija, 15 posto županija. Vi ste sigurno vidjeli grafike nakon ovih lokalnih izbora. Vidjeli ste broj gradova, broj općina, broj novo isprofiliranih ljudi iz HDZ-a uz Filipovića, pa ako hoćete i Matu Frankovića koji je dobio drugi mandat. Ernesta Petryja, Ivana Celjaka, Magdalenu Komes, dvije županice su jedine iz HDZ-a… - rekao je Plenković.

- Pardon, samo sekundu. Nije to nebitno. Dakle, imali smo Antoniju Jozić, prva županica Požešsko-slavonske županije, Martina Furdek Hajdin, prva županica Karlovačke županije, sjajna kandidatkinja u Sisku, Željka Josić zamalo nije pobijedila SDP-ovu kandidatkinju koja je tamo gradonačelnica već godinama. Dakle, imali smo super rezultate… - dodao je Plenković.

Tko je onda kriv za gubitak Vice Mihanovića, ako njega nitko nije krivo nazvao?

- Ljudi su izabrali Puljka. Neka oni budu ponosni na Puljka i njegovog zamjenika. Čovjeka koji napiše antisemitski stav, koji je neprihvatljiv - rekao je Plenković.

- Ne kažem da je netko kriv. Sigurno nisu krive televizije. Ljudi su izabrali nekog drugog. To je to - dodao je Plenković.

Plenković smatra da su svi HDZ-ovi kandidati bili dobri.

- Izabrala ga je lokalna organizacija, kao što je lokalna organizacija izabrača Davora Filipovića, a svi su kandidati, i Mihanović i Filipović i Franković i Ivan Radić i Martina Furdek Hajdin i Ernest Petry u Ličko-senjskoj županiji imali potporu mene kao predsjednika HDZ-a. Nisu neki bili lokalni i od nekog lokalnog sponzora, a samo su ova dvojica bili moji. Vidjeli koliko sam im pomagao - rekao je Plenković.

- Nekad morate nešto i izgubiti - rekao je Plenković o gubitku Šibensko-kninske županije.

Plenković nije htio reći tko je odgovoran za te poraze.

- Birači su izabrali u Šibensko-kninskoj županiji, kad gledam pet gradova i županiju, u četiri grada je ostao HDZ i to u prvom krugu u Skradinu i u Drnišu. U drugom krugu uvjerljivo je Burić osvojio treći mandat gradonačelnika Šibenika i Cukrov u Vodicama. Nismo osvojili vlast u Kninu, i izgubili smo na razini županije nakon što je Pauk bio župan 12 godina - rekao je Plenković.

Plenković kaže kako je HDZ pobjednik i kako Ivan Anušić nije odgovoran za gubitak Vukovara i Županje.

- Sad bih trebao reći da je kriv Anušić? Pogledajmo realno rezultate. HDZ ima župane u svih pet slavonskih županija. Ali bit ovih izbora za nas je da smo otišli na zapad. Prošle godine pod mojim vodstvom nakon četiri godine transformacije HDZ-a profilirali smo HDZ na desnom centru, zahvatili smo velik broj birača centra, pobijedili u prvoj izbornoj jedinici. Ja sam prvi predsjednik HDZ-a koji je ikad i kandidat, a kamoli da nosi listu, ali sam rođeni Zagrepčanin i to radim s uvjerenjem i pobijedili smo. Dobili smo prvi put u povijesti tada četiri mandata u osmoj jedini, Rijeka i Istra. Dobili smo prvi put pet mandata u trećoj izbornoj jedinici, to je Krapinsko-zagorska, Varaždinska... - rekao je Plenković.

- Pogledajte sad potvrdu toga. Mi smo od pet slavonskih županija napravili iskorak, pobijedili nakon 20 godina u Bjelovarsko-bilogorskoj. Pobijedili u Varaždinskoj županiji, Koprivničko-križevačka ponvno naš partner župan Koren, Zagrebačku župan Kožić. Potvrdili Sisačko-moslavačku sa Ivanom Celjakom... - dodao je Plenković.

Plenković tvrdi da je sukob s medijima zapravo bio njegov eksperiment.

- Ne, ja sam to namjerno napravio. Zato da pokažem što će se dogoditi kada ja kao čelnik HDZ-a dignem malo ton u vezi medija. Imali ste Milanovića... - rekao je Plenković.

- Da. Jučer je na vašoj televiziji bio Milanović. Milanović je proteklih mjeseci nazvao vaše kolege s HTV-a da su Yutelovci da su plaćenićka stranačka televizija. I jučer ponovno, da su obiteljski kombinat, da je na čelu HTV-a Plenković, Jedan dnevni list je nazvao lihvarsku novinu... - dodao je Plenković.

- Reakcije hrvatskih medija, HND-a, sindikata novinara, čak i politološkog društva. Što su rekli kad je ovaj protjerao Puhovskog iz vašeg programa? Ništa - rekao je Plenković o Milanovićevim sukobima s medijima.

Plenković tvrdi da nije Dražena Lalića nazvao plaćenikom.

- On dobiva honorar da bi objektivno komentirao, nepristrano, stručno rezultate izbora tako da gadi Filipovića, a diže u nebesa Tomaševića - rekao je Plenković.