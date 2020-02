Plenkovićev plan za pobjedu: Tuđman i obitelj, bez korupcije

Obitelj kao jezgra društva, čuvanje tradicije i kršćanskih korijena, nepristrano i učinkovito pravosuđe, Hrvatska koja nije podijeljena i u kojoj će građani moći ostvariti svoje ciljeve - glavni su to ciljevi programa kojim Andrej Plenković namjerava ponovno osvojiti mjesto predsjednika HDZ-a.

Program za unutarstranačke izbore koji je nazvao “Odvažno za Hrvatsku”, Plenković bi trebao predstaviti danas prije podne u zagrebačkom muzeju Mimara, a u dokumentu, kako se doznaje, naglasak je na zadržavanju političke pozicije desnog centra. Tamo ju je, ističe se u programu, postavio Franjo Tuđman, te smatra kako će upravo ideje iz ovog programa zadržati HDZ na vlasti i nakon parlamentarnih izbora.

- Naši ljudi žele sigurnu, modernu i dinamičnu Hrvatsku, koja nije podijeljena i koja ostvaruje sve svoje potencijale - prenosi Večernji list dio Plenkovićeva govora.

On sam smatra kako je pod njegovim vodstvom stranka “ispeglala” financijsko stanje i poslovanje, te uzvraća kritičarima kako on stranku vodi demokratski, uz dijalog s lokalnim čelnicima HDZ-a. Želi više uključiti sve članove u rad stranke, te “podizati etičke standarde i graditi HDZ kao stranku odgovornih pojedinaca”.

Uz nabrajanje postignuća njegove Vlade, Plenković se želi fokusirati na hrvatsko pitanje koje više nije, po njemu, pitanje neovisnosti i suvereniteta, već “demografskog opstanka, prosperiteta i sigurnosti naroda”.

Tvrdi kako on i njegov tim imaju viziju razvoja Hrvatske do 2030., a do 2022. želi smanjiti državni dug na 61,6 posto, zalagati se za prava manjina, te uvesti nultu stopu tolerancije na korupciju i kriminal.

Uz skrb o hrvatskim braniteljima, domoljublje, te izgradnju suvereniteta unutar EU, neki od ciljeva su i učinkovito pravosuđe, rješavanje problema blokiranih, procesuiranje ratnih zločina, bolja zaštita žena i djece od nasilja.

U programu po kojem Hrvatska djeluje kao obećana zemlja, Plenković najavljuje i bitku protiv svih nezakonitosti te “pogrešaka pojedinaca” koji su narušili ugled HDZ-a kod dijela birača.

- Kolektiv ne smije biti žrtva grijeha pojedinaca - odlučan je Plenković.