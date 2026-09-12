Plenković se predstavio kao rješavač problema, a sve kako bi maknuo fokus s osnova problema: taj opasni otpad ne bi tamo nikad ni bio zakopan da je država (središnja i regionalna) radila svoj posao
Plenkovićeva spalionica je samo pokušaj saniranja političke štete
Premijer Andrej Plenković je nakon prosvjeda za Liku shvatio da je vrag odnio šalu, pa čak i priznao da nisu dovoljno shvatili razmjere problema. Uz nezadovoljstvo i HDZ-ovaca njegovom retorikom, koja je samo izazivala dodatni revolt, Plenković se u ponedjeljak odlučio za zaokret. Ali u njemu je opet pokazao da nisu najvažnija dugoročna i realna rješenja, nego sanacija političke štete. Nakon godinu i pol najavio je da sad neće biti problem niti iskopati sav otpad u Gospiću i premjestiti ga na drugu lokaciju. Bacio je na stol i sasvim drugu temu: gradit ćemo spalionicu opasnog otpada, odmah krećemo u traženje lokacije. I to jer treba sav taj i opasni otpad iz Gospića skupo izvesti i spaliti, pa bolje da imamo svoju.
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