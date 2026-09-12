Obavijesti

News

Komentari 16
VRAG JE U DETALJU PLUS+

Plenkovićeva spalionica je samo pokušaj saniranja političke štete

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Plenkovićeva spalionica je samo pokušaj saniranja političke štete
Zagreb: Potpisni ugovori o nabavci vojne opreme i memorandum o obrambenoj suradnji s Republikom Korejom | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Plenković se predstavio kao rješavač problema, a sve kako bi maknuo fokus s osnova problema: taj opasni otpad ne bi tamo nikad ni bio zakopan da je država (središnja i regionalna) radila svoj posao

Premijer Andrej Plenković je nakon prosvjeda za Liku shvatio da je vrag odnio šalu, pa čak i priznao da nisu dovoljno shvatili razmjere problema. Uz nezadovoljstvo i HDZ-ovaca njegovom retorikom, koja je samo izazivala dodatni revolt, Plenković se u ponedjeljak odlučio za zaokret. Ali u njemu je opet pokazao da nisu najvažnija dugoročna i realna rješenja, nego sanacija političke štete. Nakon godinu i pol najavio je da sad neće biti problem niti iskopati sav otpad u Gospiću i premjestiti ga na drugu lokaciju. Bacio je na stol i sasvim drugu temu: gradit ćemo spalionicu opasnog otpada, odmah krećemo u traženje lokacije. I to jer treba sav taj i opasni otpad iz Gospića skupo izvesti i spaliti, pa bolje da imamo svoju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'
MIHAJLO MIRKOVIĆ ZA 24SATA

Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'

Riječ je o malim količinama isključivo neškodljivog otpada koji dolazi u Koromačno, rekao nam je Mihajlo Mirković, direktor tvornice
Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 380.000 € na Eurojackpotu!
EVO GDJE IDE DOBITAK

Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 380.000 € na Eurojackpotu!

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Lutrije u Vukovarskoj ulici. Sretnik je odigrao dvije kombnacije i uplatio 4 eura
Šef KBC-a o napadu nožem u zagrebačkoj školi: 'Učenik ima teške, po život opasne ozljede'
OPERIRALI SU GA

Šef KBC-a o napadu nožem u zagrebačkoj školi: 'Učenik ima teške, po život opasne ozljede'

Učenik je tijekom napada u školi teško ozlijeđen, a njegovo stanje je stabilno nakon operacije koja je uspješno provedena. Ravnatelj KBC-a Zagreb istaknuo je važnost brzog djelovanja medicinskog osoblja i izrazio suosjećanje obiteljima ozlijeđenih.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026