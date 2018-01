'Plenkoviću, imajte hrabrosti, pošaljite Istanbulsku u Sabor'

Tko danas piše hrvatsko-ugarsku nagodbu, upitao je Božo Petrov (Most) u Saboru nakon stanke koje su klubovi zatražili kako bi progovorili o aktualnim temama.

- Nema slučajnosti. Nije slučajno da je predsjednik Vlade Andrej Plenković na aktualcu govorio o tome da se Mađarima pregovara u vezi Ine. Mi smo se isto pitali tko pregovara, s kime pregovara, koje je hrvatsko stajalište po tom pitanju, ima li nekih zaključaka. Budući da ni konzultante niste izabrali godinu dana. Zatim su se dogodile dvije ključne situacije vezano za Inu. To je Ina Rafinerija Sisak i Petrokemija - naveo je Petrov.

Napominje kako se činilo da su to dvije odvojene priče, no kad se poslože kockica i sagleda šira slika, kaže, jasno je da postoji ucjena neisporukom plina Petrokemiji, da bi Hrvatska pristala da se ugasi Rafinerija u Sisku.

- Zanimljivo! Kada to tako zaključite onda se dogodi da Mađari došaptavaju „Nacionalu“ za tajni sastanak i da je to upravo to bila tema. Mađari torpediraju potpredsjednicu hrvatske Vlade i ministra energetike s tog sastanka jer taj sastanak je očito bio tajan samo za Hrvate, no zaključci sastanka nisu tajni. Rafinerija Sisak se gasi, gasi se 60 radnih mjesta, a svi saborski zastupnici dobili su na uvid rezultate poslovanja Rafinerije Sisak i vidjeli su da Rafinerija Sisak može poslovati uredno. Zamislite da je Hrvatska ulagala u Rafineriju Sisak kako bi tek tada ta ista rafinerija funkcionirala i bi li se zatvaralo 60 radnih mjesta ili bi se 600 radnih mjesta otvorilo. Ako je takav dogovor Vlade i Mađara onda bi bilo u redu da premijer to kaže, a ne da Nacional bude glasnogovornik Vlade - kazao je.

'Rafinerija treba biti nacionalni interes'

Petrov je upitao čije interese brani predsjednik Vlade, tko zastupa i u koju svrhu Hrvatsku tim pregovorima.

- Martina Dalić? Jel' to ista osoba koja se javno odmaknula od INA-e zato što joj suprug radi na visokom položaju pa je automatski zabrinut za tu tvrtku? Jel' to sukob interesa? Jel' to isti način na koji je Andrej Plenković zaposlio Zdravka Marića da se izuzme od Agrokora, a sudjeluje na sastancima. Jel' to nova logika Vlade? Pričamo jedno za javnost, radimo drugo u tajnosti. Ako su Mađaroni zavladali u Hrvatskoj onda je to poslovna odluka jer je to dugoročna politika Mola i to Molu odgovara - ustvrdio je Petrov. .

Poručio je kako bi Rafinerija Sisak trebala biti nacionalni interes.

- Sve ostalo je izdaja hrvatskih interesa. Pitam vas u koju svrhu i za koga radi ova Vlada? - zaključio je Petrov.

Odgovor je Mostovcu stigao od Branka Bačića (HDZ).

- Pitali ste tko vlada Hrvatskom. Odgovor je jednostavan - vlada Vlada, nitko više i nitko manje. I dok upravlja Hrvatskom posve je jasno, normalno i jedino moguće da razgovara svim onim gospodarskim subjektima, njihovim upravama koje su od posebnog strateškog interesa za Hrvatsku. Ja ne vidim što je normalnije od činjenice da kada govorimo o jednoj od najvažnijih firmi u Hrvatskoj, a to je INA, da razgovaraju nadležni ministar energetike i potpredsjednica Vlade zadužena za gospodarstvo i ministrica gospodarstva. Da bilo tko drugi razgovara meni bi bilo čudno i ja bih očekivao da vi postavite pitanje ovdje - uzvratio je Bačić.

Napomenuo je da Vlada provodi proceduru i postupak odabira konzultanta koji bi je trebali savjetovati kako i na koji način otkupiti udio MOL-a u vlasništvu jedne od najznačajnijih hrvatskih tvrtki, a navodi da se razgovara i o Rafineriji Sisak. Ponovio je da je stav Vlade da se u Sisku treba očuvati rafinerijski biznis, a osvrnuo se i na Petrokemiju.

- Znamo koji su problemi u Petrokemiji, bilo je obustave isporuke plina. I tko je pozvaniji upravo to dvoje vladinih dužnosnika razgovarati o sudbini Petrokemije, o sudbini rafinerije negoli upravo njih dvoje - poručio je Bačić.

Mrak Taritaš: Ratificirajmo Istanbulsku konvenciju ako imamo hrabrosti

Anka Mrak Taritaš (GLAS) stanku je iskoristila kako bi progovorila o nasilju nad ženama, a spomenula se i žene požeško-slavonskog župana Tomaševića. Ispričala je kako ju je prošli tjedan, po povratku iz Sabora, na ulici presrela gospođa u vrlo poznim godinama i tražila da joj objasni što je to rodna ideologija, te napomenula da dok se u Saboru raspravlja o toj temi da u zemlji muževi tuku žene. Mrak Taritaš pozvala je još jednom premijera Plenkovića da ako imamo malo hrabrosti da se Istanbulska konvencija pošalje na ratifikaciju u Sabor.

- Zamislite koliko hrabrosti treba pojedinim ženama da izađu, da kažu da su zlostavljane, da odlaze od kuće, da pokušavaju tražiti utočište negdje drugdje i tamo ne dobivaju. Gospodine Plenkoviću, pogledajte malo žene i koje probleme imaju. Ako je žena jednog župana imala dovoljno hrabrosti izaći pred javnost, podići prijavu, reći da je zlostavljana, gospodine Plenkoviću imajte dovoljno hrabrosti, pošaljite Istanbulsku konvenciju na ratificiranje u Sabor, nemojte prije toga brojiti koliko ruku ima s jedne strane, koliko ruku ima s druge strane - poručila je Mrak Taritaš.

U slučaju da će mu za ratifikaciju nedostajati ruku u Saboru, navela je kako će ih za Istanbulsku konvenciju dobiti iz njihovog kluba.



- Imajte hrabrosti, pošaljite pa da vidimo tko je za to u ovoj sabornici, tko je za to da i dalje muževi zlostavljaju svoje obitelji i svoje žene, da one nemaju izbora, a tko je za to da država kaže to je problem, stat ćemo iza toga - zaključila je.

Maras: Lex Agrokor 2 za Ramljaka

Gordan Maras (SDP) najavio je kako će osobno angažirati i napisati novi zahtjev za osnivanje povjerenstva tzv. Agrokor 2 koji će se baviti upravljanjem Ante Ramljaka i konzultantskih ugovora. Najava je stigla nakon što su mediji objavili fakturu koja pokazuje da tvrtka Texo Management, u kojoj je nekada radio izvanredni povjerenik Ante Ramljak, na savjetničkim uslugama u Agrokoru za tjedan dana posla zarađuje gotovo 250 tisuća kuna.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL - Sada je svima jasno. Pod okriljem HDZ-a, lex Agrokora su se našli domaći konzultanti koje je Ramljak odlučio angažirati i da oni u kratkom periodu zarade ogromne količine novca. Ako Texo Management ima tjedni ugovor od 200.000 kuna, onda je lako izračunati da ga godišnje plaćaju 10 milijuna kuna. Samo treba pitati Texo koji je sličan posao obavljao i tko mu je takve iste fakture fakturirao prije nego što je počeo raditi za Ramljaka i Agrokor i vidjet ćete hoće li odgovor biti da je to nešto normalno ili nenormalno. Ova situacija s dobavljačima zaslužuje da se pomno razmotri upravljanje Ante Ramljaka i da se angažiraju svi kako bi se vidjelo da li novci za koje garantira RH cure u privatne džepove u ovako visokim iznosima - rekao je Maras novinarima u Saboru.

Naveo je kako je država ta koja zakonom stoji iza Agrokora, a time i svih štetnih odluka koje donosi pa i u slučaju ako se netko sutra usudi tužiti Agrokor.

- Procijenite je li to realno ili je to izvlačene iz Agrokora velikog novca na ime faktura u tvrtke koje to nikome u Hrvatskoj nisu naplatile takav novac, Texo Management je 2015. godine imao prihod od 2,4 milijuna kuna, a sad kad je došao njihov prijatelj Ante Ramljak u Agrokor odjednom su počeli preko konzultanta, koji radi za koncern, dobivati takve naknade. Ja bih se tu pitao i na mjestu Dinka Cvitana čemu se radi - ustvrdio je Maras.

Saborski zastupnici: Treba razgovarati i poboljšati odnose sa Srbijom

Iznenadni poziv predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću da dođe u službeni posjet Hrvatskoj sredinom veljače, nakon što su odnosi dviju država ponovno zapali u ozbiljnu krizu, u Saboru su u srijedu komentirali zastupnici svih političkih opcija, uz zajedničku ocjenu da treba razgovarati i raditi na poboljšanju odnosa.

Zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac poručuje kako je iznimno značajno da dođe do tog susreta kako bi se smirile negativne strasti, obuzdale negativne poruke i zaustavili polemički tonovi, koji nerijetko izazivaju neprijateljstva i animozitet.

Rizici zbog loše atmosfere

Također je važno da se vratimo svim pitanjima koja već godinama nisu u fokusu politike i ne rješavaju se, a to su otvorena pitanja vezana uz rat, izbjeglice, nestale, ratne zločine, prava manjina i granice, dodaje Pupovac.

"Svi znamo da se na tom susretu radi već nekoliko mjeseci. U nekoliko je navrata bio pripremljen pa ostavljen za neka bolja vremena, a sada se odlučilo da se, unatoč lošoj atmosferi, napravi rez i ide u to. Rizici pokazuju određenu smjelost i odgovornost da se stvari ipak zaustave na nekoj točki i da se treba posvetiti razgovorima", rekao je Pupovac.

Nije komentirao je li Vlada sudjelovala u razgovorima o Vučićevu posjetu i je li premijer Andrej Plenković ostao iznenađen, jer nije o tome razgovarao. "To ne bi trebalo biti iznenađenje ni za koga, ako nije za mene ne bi trebalo biti ni za Vladu jer se mjesecima radi na realizaciji tog susreta", kaže Pupovac.

Zastupnica GLAS-a Vesna Pusić ističe da treba normalizirati odnose sa Srbijom. "Ne znam je li to realno, ali je dobro raditi na poboljšanju odnosa između Hrvatske i bilo kojeg susjeda, naročito sa Srbijom jer su to vjerojatno najosjetljiviji odnosi u regiji", ocijenila je.

Vlada ne može biti iznenađena pozivom za posjet

Smatra da Vlada ne može biti iznenađena pozivom za posjet jer se takav susret mora koordinirati između svih čimbenika nadležnih za vanjsku politiku. "To treba biti zaista pripremljeno, a ne za potrebe odnosa s javnošću", zaključila je Pusić.

HDZ-ov Miro Kovač kaže da je dijalog nužan i da treba razgovarati o otvorenim pitanjima, poput ratnog nasljeđa i agresije na Hrvatsku. "Bilo bi vrlo važno da se napravi mali proboj, iskorak, i da se to vidi, neka to bude pitanje hrvatske manjine u Srbiji. Bilo bi za očekivati i pozitivno da hrvatska manjina u Srbiji bude zastupljena s mjestom u Skupštini Srbije", predlaže Kovač.

Susretom čelnih ljudi Hrvatske i Srbije nitko ne bi trebao biti iznenađen, ocjenjuje Kovač, jer je logično kad se dogovaraju tako kapitalne stvari da se o tome obave konzultacije i svi akteri budu integrirani.

I SDP-ov Joško Klisović smatra kako je dobro da se nastavi dijalog sa Srbijom o otvorenim pitanjima "koji je zamro nakon što je SDP izašao iz Vlade". No, napominje, politika predsjednice je pomalo zbunjujuća jer je prije dva mjeseca otkazala posjet Vučića uz objašnjenje da nisu sazreli uvjeti, a izložba o Jasenovcu u UN-u samo je dodatni prijepor između Srbije i Hrvatske, pa tim više ne razumije kako su sada stečeni uvjeti za susret.

Ne zna se kakva je hrvatska vanjska politika

"Pozdravljamo razgovore i mislimo da je to potrebno, a je li koordinirano s Vladom, mislim da nije i da Vlada nije u tome sudjelovala. No, štete ne može biti", ocjenjuje Klisović.

Miro Bulj iz Mosta upozorava da se ne zna kakva je hrvatska vanjska politika. "Pitao bih kakva je to politika kada u istome danu premijer šalje Srbiji diplomatsku notu, ministrica vanjskih poslova govori da su promotori četništva na čelu Srbije, a predsjednica poziva predsjednika Vučića. Narod je zbunjen i nije mu jasno o čemu se radi", kaže Bulj.

"Hvalimo se da imamo karijerne diplomate na čelu države, no ovo je politika 'glup-gluplji-najgluplji', a odnos predsjednice i Vučića podsjeća na vremena odnosa Pahor – Kosor", rekao je Bulj.