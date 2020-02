Plesačica mamila dječaka (13): 'Sačuvaj djevičanstvo za mene'

Bethany Edgecombe 20-godišnja je plesačica koja je na Instagramu poznata i kao 'Blondie'. Na toj je društvenoj mreži prati čak 105.000 ljudi, a među njima je bio 13-godišnjak koji je na kraju postao žrtvom njenih predatorskih namjera.

Sve je započelo kad je Blondie dječaku uzvratila praćenje na Instagramu na što je on reagirao objavom u kojom je napisao: 'Yoooo, prati me supermodel.'

Ona mu je na to, privatno, u šali odgovorila 'kako je opet prozvana za pedofiliju nad 12-godišnjakom', prenosi 9News.

Dječak i plesačica nastavili su s dopisivanjem, a sve je na kraju došlo do njegovih roditelja, a onda i policije. No, kako su pravosudni organi bili poprilično tromi, roditelji su se odlučili obratiti medijima putem Petera, muškarca kojeg su izabrali za svojeg glasnogovornika.

Foto: screenshot/ Peter, glasnogovornik obitelji u razgovoru s reporterom 'A Current Affair'-a

- Radi se o zavođenju. Da je u pitanju ženska žrtva, policija bi sigurno slučaj shvatila mnogo ozbiljnije. Uvijek mislimo da su dječaci danas ipak malo sigurniji, no to nije tako, rekao je Peter u TV emisiji 'A Current Affair'.

- Na prvu, ni mi nismo u potpunosti vjerovali. Bio je to veliki šok, jer... On je znao povremeno nešto iskomentirati, a mi smo to ignorirali, ali onda nam je sve postalo jasno, rekao je Peter.

U prepisci koju su roditelji ustupili televiziji, vidljivo je da se 20-godišnjakinja raspitivala je li dječak djevac.

- Želim istinu, jesi li djevac, pitala ga je.

- Jesam, naravno, djevičanstvo je super, odgovorio joj je dječak.

- Sačuvaj to djevičanstvo za mene.

- Hoću, odgovorio je dječak uz 'namig' emoji'.

- Čuvaj to djevičanstvo. Kroz tjedan ili dva ću prolaziti kroz tvoj dio grada, napisala je plesačica uz emoji poljupca pa nastavila: 'Nemoj nikome reći, mislim da nisi ni legalan...'

- Ok, neću, odgovorio je dječak.

- Koliko imaš godina, pitala ga je.

- 13, LOL, odgovorio je dječak.

- Uh, sigurno sam pedofilka jer mi se to toliko sviđa.

Foto: screenshot/ Gole fotografije koje je Blondie slala sječaku

Jednom prilikom, kad je dječak bio s majkom u kinu, Blondie mu je poslala četiri gole fotografije.

- Pokaži mi koliko ti se sviđam. Iskradi se na toalet. Iskradi se i nemoj ni slučajno reći mami, napisala mu je.

Psihologinja Susan de Campo za 'A Current Affair' objasnila je da, unatoč tome što mnogi dječaci poruke od starijih žena mogu primiti sa dobrodošlicom, to može prouzročiti trajnu štetu.

- Ona je tražila od dječaka da čuva tajnu, da nikome ne kaže što se događa. To je zavođenje, objasnila je psihologinja.

Blondie je nastavila tražiti dječaka da joj pošalje svoje gole fotografije, a on se snašao pa joj je poslao fotografiju - pijetla.

Roditelji su sve proslijedili policiji, no oni nisu učinili mnogo - tek su im rekli da nisu previše sigurni da se radi o pravoj osobi.

Reporteri emisije 'A Current Affair' na kraju su Blondie suočili s optužbama i pitali je koliko je dječaka poslala svoje gole fotografije.

- Samo jednom, priznala je plesačica.

No, odmah se krenula braniti. Rekla je da nikad nije namjeravala uživo se sresti s dječakom.

- Bilo je to bezopasno čavrljanje, tako ja to vidim, rekla je plesačica reporterima.

Kada su je pitali ima li što za poručiti roditeljima dječaka, plesačica je sigla majicu i kameri pokazala grudi.

Foto: screenshot/

Svoje priopćenje napisao je i objavio i dječak.

- Prvo sam mislio da je sve cool. No, onda se počela ponašati ludo i opsesivno. Rekla je da mi želi oduzeti djevičanstvo, i onda više nije bilo zabavno. Ponašala se čudno, a ja nisam glup, ne hodam s 20-godišnjakinjama, napisao je dječak.

- Predator može biti bilo tko, to mogu biti žene, to mogu biti i mlade žene, i posljedice za njihove žrtve vrlo su ozbiljne, rekla je za kraj psihologinja De Campo.

Policija je samo kratko odgovorila da istraga još uvijek traje.