Plitvice otvorile vrata: Cijene su niže, stigli su i prvi turisti

S trećom fazom popuštanja mjera otvorili su se i nacionalni parkovi, pa tako i Plitvička jezera. Staze su otvorene, a gosti i djelatnici parka moraju se pridržavati osnovnih mjera zaštite.

POGLEDAJTE VIDEO:

Plitvička jezera otvorila vrata posjetiteljima Objavljuje 24sata u Ponedjeljak, 11. svibnja 2020.

Cijene ulaznica za ovaj nacionalni park su drastično pale pa tako ulaznica za odrasle košta 50 kuna, za studente 30, a za one od sedam do 18 godina 25 kuna. Mlađi od sedam godina ne plaćaju ulaznicu. Ta akcija trajat će do 24. svibnja kada cijena raste.

Od 25. svibnja do 18. lipnja odrasli će plaćati 90 kuna ulaznicu, studenti 55, dok cijena ulaznice za one od sedam do 18 godina ostaje ista - 25 kuna. Isto vrijedi i za mlađe od sedam godina.

Od 19. lipnja do 12. srpnja karta za odrasle koštat će 200 kuna, za studente 125 kuna, a za djecu od sedam do 18 godina 70 kuna.

Pojeftinjenje karata je dio kampanje 'Proljeće na Plitvičkim jezerima', rekao nam je ravnatelj Tomislav Kovačević koji je apelirao na goste da kartu rezerviraju unaprijed, a preporučeno je plaćanje karticama.

- Očekujemo da će idući vikend doći više posjetitelja, a nadamo se da će moći svi uživati u Plitvicama - rekao je Kovačević.

Tema: Hrvatska