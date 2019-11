Pljačka stoljeća: Uzeli kraljičin nakit, bisere, dijamantni mač...

Njemačka policija je jučer u večernjim satima pustila u javnost prve snimke s nadzornih kamera 'spektakularne' pljačke muzeja u Dresdenu.

Snimke prikazuju dva provalnika koji koriste svjetiljke za ulazak u mračnu sobu i sjekirom udaraju u stakleni ormar kako bi došli do dragocjenih komada.

U muzeju se čuvala jedna od najvećih kolekcija nakita, a koliko je točno ukradeno nakita iz Zelenog trezora, još uvijek nije jasno. Tek kad završi istraga i prikupe se svi tragovi zločina, onda se može očekivati otvorenje.

Zwischenzeitlich hat die Polizeidirektion #Dresden auch Bilder zu einem Teil der gestohlenen Schmuckstücke aus dem Museum #GrünesGewölbe veröffentlicht: https://t.co/b6a1Lcx1EY pic.twitter.com/jpwrseePuD — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 25, 2019

Podsjetimo, jedan od najvećih europskih povijesnih muzeja, "Zeleni trezor" (Grünes Gewölbe) u Dresdenu rano jutros je opljačkan, a lopovi su odnijeli zbirku vrijednu više od milijarde eura, izvijestila je policija.

Doznaje se kako je ukradena povijesna kolekcija antičkog nakita. Na temelju policijskih fotografija može se vidjeti da nedostaju istaknuti komadi dijamanta i dijamantskih ruža, kao i sjajni nakit kraljica: dragulj i zvijezda poljskog reda Bijelog orla, Veliki prsni luk, ogrlica saksonskih bisera, epaulette (komad ramena) i mač s više od 770 dijamanata.

#Dresden: Spektakulärer Raub im Grünen Gewölbe. Die Polizei hat auch die Schinkelwache abgesperrt. Die Spurensicherung ist vor Ort https://t.co/8P75xhfi7O #Sachsen pic.twitter.com/OF7I7qgJy3 — sächsische.de (@saechsischeDE) November 25, 2019

U jednom dijelu muzeja se čuva blago od razdoblja Augusta II. do 1733. godine, a u drugome novom odjelu nalaze se posebni predmeti koje su muzeju darovali pojedinci.

Po pisanju "Bilda" u muzeju je došlo do prekida električne energije te se pretpostavlja da je riječ o sabotaži. Provalnici su u muzej ušli kroz prozor u prizemlju, a vjerojatno su i pobjegli istim putem.

Kradljivci su pobjegli automobilom te se za njima traga, rekao je novinarima glasnogovornik policije Thomas Geithner. Bila su to najmanje dva provalnika, dodaju.

Dodao je kako se vjeruje da je požar koji je izbio tijekom noći na obližnjem Augustovom mostu povezan s nestankom električne energije.

Muzej čini deset bogato ukrašenih prostorija u kojima je izloženo oko 3000 komada nakita i ostalih remek-djela izrađenih od zlata, srebra, dragog kamenja, bjelokosti i drugog vrijednog materijala.

Zgrada je bila oštećena u Drugome svjetskom ratu, ali je obnovljena. Od ponovnog otvaranja u rujnu 2006. godine, jedno je od najposjećenijih mjesta u gradu Dresdenu.

Jedan od najvrednijih izložaka dresdenskoga muzeja, zeleni dijamant od 41 karata, trenutačno se nalazi u njujorškome Muzeju umjetnosti Metropolitan u sklopu izložbe "Making Marvels: Science and Splendor at Courts of Europe".