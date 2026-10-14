'Pljačkaši grobova' iskopali kraj Vukovara 1400 predmeta s arheoloških nalazišta: Uhitili ih

Policijska uprava vukovarsko-srijemska provela je istragu nad dvojicom muškaraca (32 i 40) te jednom ženom (40) zbog sumnje da su bez dozvole provodili istraživačke radove kod mjesta Negoslavci i pritom si prisvojili arheološke predmete.

- Naime, policijski službenici su 12. listopada 2026. godine oko 22 sata na oraničnom dijelu Negoslavaca zatekli osumnjičene kako detektorima metala provode arheološka istraživanja bez odobrenja nadležnog tijela na kojem su pronašli vrijedne arheološke predmete, koji su kulturno dobro u vlasništvu Republike Hrvatske - navodi policija.

Policija je pretresla domove osumnjičenih u kojima su pronašli i oduzeli gotovo 1400 arheoloških predmeta, među kojima novčiće fragmente nakita i druge predmete, kao i alat namijenjen za provođenje arheoloških istraživanja.

- Tijekom policijskog postupanja kod 32-godišnjaka su pronađeni psihotropni lijekovi koje je neovlašteno posjedovao, zbog čega mu je uručen prekršajni nalog sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga - dodaje policija.

Uz pronađene arheološke predmete, u domu 40-godišnjaka pronađena je i puška koja je privremeno oduzeta, a zbog njezina nezakonitog posjedovanja izdan mu je prekršajni nalog.

- Policijski službenici stupili su u kontakt s Područnim konzervatorskim odjelom u Vukovaru, čiji su djelatnici potvrdili da se lokacija na kojoj su zatečene osobe nalazi unutar arheološkog nalazišta koje ima status zaštićenog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Također je utvrđeno da zatečene osobe nisu posjedovale odobrenje nadležnog tijela za provođenje arheoloških istraživanja niti za prikupljanje pronađenih kulturnih dobara - dodaje policija.

Nadalje, djelatnici konzervatorskog odjela proveli su stručnu analizu pronađenih predmeta te utvrdili da pripadaju iz razdoblja antike, odnosno rimskog doba, te srednjeg vijeka, zbog čega imaju svojstvo kulturnog dobra Republike Hrvatske.

Privremeno oduzeta arheološka građa pohranjena je, sukladno važećim propisima, u Gradskom muzeju Vinkovci.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici utvrdili su postojanje sumnje da su osumnjičene osobe počinile kazneno djelo nedozvoljenog obavljanja istraživačkih radova i prisvajanja kulturnog dobra, zbog čega će nadležnom državnom odvjetništvu protiv njih biti podnesena kaznena prijava - zaključuje policija.