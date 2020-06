Pljačkaši su odbacivali zlato? Pronašao ga trkač na nasipu

Donosimo dosad nepoznate detalje pljačke zlatarnice u zagrebačkom City Centru One. Vlasnik Paško Dodić nam je ispričao da su na savskom nasipu pronađene ukradene zlatne narukvice...

<p>Otkrivamo nove detalje velike pljačke zlatarnice Dodić u zagrebačkom City Centru One na Jankomiru. Kako se čini, provalnici su ostavili, slučajno ili namjerno, nešto zlata na nasipu nekoliko kilometara od trgovačkog centra. Pronašao ih je trkač koji je tuda sutradan ujutro prolazio.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Podsjetimo, u noći na petak, opremljeni sjekirama, grupa maskiranih razbojnika provalila je i u nekoliko minuta počistila zlato iz Dodića. Pljačkaši su prvo razbili vrata od centra, zatim su podigli željezna vrata zlatarnice i zakotrljali se unutra. Koordinirano su se rasporedili i u kratkom roku ukrali veliku količinu vrijednog zlata. Nisu uzimali srebro. Samo zlato. Sjekiru su ostavili unutra. Šteta se mjeri u milijunima kuna. U trenutku dok smo razgovarali s Paškom Dodićem, vlasnikom zlatarne, završavali su inventuru. Kaže nam da je ukradeno zlata u vrijednosti od 4.5 do 5 milijuna kuna prodajne cijene. </p><p>- Krali su kompletan nakit i znali su točno što kradu. Nisu dirali srebro nego su krali zlato. Nisu od jučer, vidim da su bili spremni na ovo - priča nam uzrujani vlasnik.</p><p>Otkrio nam je još neke, dosad nepoznate detalje.</p><p>- City centar ima dvoja vrata za ulaz na parking. Željezna, električna vrata, duga 30 metara. Prije nego su se probili u centar, vezali su vrata sa žicama na dva mjesta. Isprepleli su je, pretpostavljam iz razloga da spriječe rutinsku kontrolu. Policija je izuzela te žice - kaže nam Dodić. </p><p>Ipak, i u ovakvim teškim trenucima, kaže nam da se uvjerio u poštenje nekih ljudi.</p><p>- Sljedeće jutro kod mene je došao dečko. Trčao je uz savski nasip, otprilike tri kilometra od City centra i pronašao tri narukvice vrijednosti od otprilike 20 tisuća kuna. Još su bile cijene na njima. Došao je, rekao nam da je naš kupac i da zna da je roba ukradena. Kazao je kako nagrada ne dolazi u obzir - priča Dodić.</p><p>Nakon što mu se javio mladić s pronađenim narukvicama, Dodić je alarmirao policiju.</p><p>- Borim se sada da dođem do tog dečka, izuzetno pošten čovjek. Bolje se osjećam sad kad znam da ima korektnih ljudi. Odmah smo javili policiji i oni su se zaputili tamo. Na istom tom mjestu pronašli su još četiri narukvice vrijednosti između 15 i 17 tisuća kuna. Ne znam kako su završile tamo, možda su pljačkaši tamo dijelili plijen - prepričava potreseni vlasnik koji kaže da nikad više ne želi otići u svoju zlatarnu. </p><p>Njegovom sinu je možda još gore jer je uživo gledao kako pljačkaju zlatarnu.</p><p>- Ja sam bio u Zadru kad se upalila kamera. Moj sin je spavao i probudila ga je kamera koja je vezana za njegov mobitel. Otvorio ju je i uživo gledao pljačku. Strašno. Nazvao je odmah policiju, ona ga je smirivala. Kao, recite mi polako ime i prezime, nemojte vikati. Ma gdje neće vikati, pljačka je u tijeku, gleda je u ekranu - priča nam potreseni Dodić.</p><p>- Nazvao je zatim osiguranje u centru i rekao im što se događa. Oni su otrčali tamo , ali već je bilo kasno, pljačkaši su bili pobjegli. Ne znam kako ih nisu ranije čuli. Bila je upaljena glazba, ali svejedno ne znam kako nisu čuli. Razbijali su vrata sjekirama, to se čuje - kaže nam Paško Dodić.</p><p>Ustupio nam je i fotografije na kojima se vide razbijena ulazna vrata od City centra, kao i razbijeni izlog. Željezna vrata od zlatarnice su podignuta i podbočena žuto-crnim predmetom. Na fotografijama se vidi i jedna od sjekira, kao i odbačena, poluprazna kutija za nakit. Na snimkama nadzorne kamere vidljivo je kako je grupa od oko šest provalnika bila iznimno dobro koordinirana i uigrana. Cijela operacija milijunske pljačke trajala je nekoliko minuta. </p><p>Javili smo se kriminalistu <strong>Željku Cvrtili</strong> i zamolili ga za komentar pljačke. Upitali smo je li se u svojoj karijeri susreo s pljačkašima koji su koristili ovakav ‘modus operandi’.</p><p>- Ne sjećam se da je tako bilo u Hrvatskoj. Sve skupa što sam vidio, uključujući i snimku, ukazuje na to da se radi o ekipi koja je dobro uigrana i dobro je sve isplanirala. Mislim da bi se moglo raditi o ljudima koji su vični sportu ili sličnim vještinama jer su relativno lako preskakali vitrine i provlačili se ispod vrata - kaže nam Cvrtila. I on primjećuje kako su očito razdijelili zadaće tijekom pljačke.</p><p>- Definitivno je bila podjela posla. Točno se znalo tko će ići na koju vitrinu i tko će što iznositi. Isto tako, uopće nije bilo slobodnog hoda ni ikakvog gubitka vremena. Nisu se sudarali, izlazili su jedan po jedan. Ili su već ranije isprobavali taj scenarij ili su ga jako dobro isplanirali. Čini mi se da se ovdje radi o kombinaciji dobro isplanirane podjele posla i tajminga - smatra kriminalist.</p><p>Primijetio je i jedan detalj s fotografija. Naime, na podu je bio odložen vatrogasni aparat.</p><p>- Trgovački centar se čuva 24 sata na dan. Postoje kamere, postoji osiguranje, nejasno je kako se provala dogodila. Vidio sam da tamo, na slikama, ima protupožarni aparat. Neki alarmi se mogu zapušiti pjenom iz aparata, mogu se neutralizirati senzori pokreta. Sad, jesu li ga oni htjeli koristiti u tu svrhu ili su to i učinili, ne znam. Sumnjam da su ga koristili da podboče vrata jer sam vidio da stoji ispred njih. Osim toga, imali su jednog čovjeka ispred zlatarnice koji je promatrao situaciju - kaže nam Cvrtila.</p><p>Nije siguran tko bi bio u stanju izvesti ovako nešto.</p><p>- Dosta smjela operacija, s obzirom na to da se radi o trgovačkom centru koji je stalno pod nadzorom. Zaista je interesantno kako su to učinili. A sad, ima li neka povezanost ili dogovor s drugim akterima, to će policija morati utvrditi. Postojale su inozemne skupine, kao što je ona Pink Panther, ali ona je djelomično razbijena. Tu sigurno ima ljudi koji su ostali na slobodi i tu se uvijek formiraju nove grupe kriminala. Što se tiče ovih pljačkaša, oni nisu pali s neba. Policija će morati izvrtjeti sve vidjeti tko je servisirao po centru, tko se zadržavao, kupovao... A oni su bili prilično zaštićeni, koliko vidim. Osim toga, u takve pljačke se najčešće ide ukradenim autom - smatra kriminalist Cvrtila.</p>