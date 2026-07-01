Pljuskovi, grmljavina i velika vrućina: Dio zemlje u crvenom, stiže nagla promjena vremena

Već nekoliko dana toplinski udar 'drma' Hrvatskom. Temperature se penju do gotovo 40 Celzijevih stupnjeva, a ništa bolje neće biti niti danas. No, kako će dan odmicati, očekuje nas nagla promjena vremena.

Od sredine dana nad većim dijelom unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu, doći će do jačeg razvoja oblaka koji će donijeti izraženije pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno su mogući i obilniji pljuskovi, osobito u središnjim i sjevernim krajevima te na širem području Zagreba. Upravo u glavnom gradu prema večeri slijedi porast naoblake, kiša, grmljavina i mogućnost izraženijih pljuskova.

Crveni alarm izdan je za cijelu jadransku obalu, dok je unutrašnjost i Slavonija u 'narančastom'.

Vjetar će tijekom dana biti većinom slab, dok će navečer naglo zapuhati jak sjeverni vjetar, ponegdje i s olujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer će se na sjevernom dijelu okrenuti na jaku buru.

Najviše dnevne temperature zraka kretat će se između 32 i 37 °C, što znači da će mnogi dijelovi zemlje biti pod utjecajem iznimno toplog vremena. U Zagrebu se očekuje najviša temperatura između 33 i 35 °C.

Promjenjivo oblačno vrijeme očekuje nas i u četvrtak uz kišu, osobito u Dalmaciji moguće izraženiji. U petak na Jadranu prevladavajuće sunčano, dok pljuskova može biti sredinom dana u unutrašnjosti zemlje. U subotu stabilnije te u većini krajeva sunčano. Vjetar slab i umjeren, ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura, slaba i umjerena, mjestimice jaka s olujnim udarima.

*uz korištenje AI-ja