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VREMENSKA PROGNOZA

Pljuskovi i grmljavina zahvatit će Hrvatsku: U jednom dijelu zemlje moguće su i poplave...

Piše Ivan Jukić,
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Pljuskovi i grmljavina zahvatit će Hrvatsku: U jednom dijelu zemlje moguće su i poplave...
Foto: Sasa Miljevic
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Subota u Hrvatskoj donosi promjenjivo vrijeme s mogućim pljuskovima i grmljavinom, osobito u Dalmaciji, gdje su meteorolozi upozorili na rizik od bujičnih poplava. U poslijepodnevnim satima očekuje se smirivanje vremena i više sunčanih razdoblja.

Subota u Hrvatskoj donosi promjenjivo vrijeme, osobito u prvom dijelu dana. U unutrašnjosti će biti pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će ponegdje pljuskovi biti izraženiji, osobito u Dalmaciji, gdje su mogući i prolazno jaki udari vjetra. Tijekom poslijepodneva očekuje se sve više sunčanih razdoblja, uz postupno smirivanje vremena.

Meteorologinja Katarina Katušić navodi da će na istoku Hrvatske prijepodne biti promjenjivo oblačno, uz mjestimičnu kišu i mogućnost grmljavine, osobito na zapadu tog područja. Poslijepodne će biti sve više sunca, uz slab, povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperature će se kretati od oko 15 do 27 stupnjeva.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj prvi dio dana također će biti oblačniji, uz mjestimičnu kišu i mogućnost grmljavine. Poslijepodne slijedi djelomično razvedravanje. Jutarnja temperatura bit će između 13 i 16, a najviša dnevna oko 24 stupnja.

Na zapadu zemlje, sjevernom Jadranu i u gorju također se očekuje lokalna kiša, na Jadranu u obliku pljuskova s grmljavinom. U drugom dijelu dana bit će više suhog i sunčanog vremena, osobito uz obalu. Na sjevernom Jadranu puhat će mjestimice umjerena bura i sjeverozapadnjak.

U Dalmaciji mogući jaki pljuskovi i bujične poplave

Najnestabilnije vrijeme očekuje se u Dalmaciji. U prvom dijelu dana mjestimice će biti pljuskova s grmljavinom, koji lokalno mogu biti vrlo izraženi. Meteorolozi upozoravaju da su zbog obilnih oborina moguće bujične i urbane poplave.

Uz grmljavinske pljuskove vjetar će prolazno biti jak, a mogući su i olujni udari. Umjereno jugo okretat će na istočnjak i buru, a potom na sjeverozapadnjak. Poslijepodne se očekuje smanjenje naoblake i postupni prestanak kiše.

I na krajnjem jugu Hrvatske mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom i jakim vjetrom, no i tamo bi se vrijeme tijekom poslijepodneva trebalo postupno smirivati.

Jutarnje temperature kretat će se od 12 do 16 stupnjeva u unutrašnjosti, a na Jadranu između 16 i 21. Najviše dnevne temperature bit će od 22 do 27 stupnjeva.

Foto: DHMZ

- Na kopnu će u nedjelju biti pretežno sunčano, vjerojatno suho i vrlo toplo, ali ujutro maglovito. Početkom novog tjedna oblačnije, uglavnom u ponedjeljak uz moguću kišu. Zapuhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar s kojim će ponovno osjetno osvježiti.

I na Jadranu će u ponedjeljak biti prolazno oblačnije, ali kiša će vjerojatno izostati. No, u nedjelju i utorak neće nedostajati sunčana vremena. U ponedjeljak će umjeren sjeverozapadnjak okrenuti na buru koja će u utorak jačati i zamjetno sniziti temperaturu zraka - prognozirala je za HRT Katarina Katušić, mag. phys. iz DHMZ-a.

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