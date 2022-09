Pljušte osude odlikovanja za zločinca Šešelja: 'Hrvatska je zgrožena i ne razumije taj čin'

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i njegov crnogorski kolega Ranko Krivokapić osudili su u ponedjeljak to što je jedna od eparhija Srpske pravoslavne Crkve (SPC) odlikovala osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja.

"Orden svetog vladike Mardarija" Šešelju je dodijelila Eparhija novogračaničko-srednjezapadnoamerička SPC-a kojoj je sjedište u Chicagu. Odlikovanje mu je u nedjelju uručio bački vladika Irinej. To je Šešelju treće odličje neke eparhije SPC-a.

Grlić Radman je na Zrinjevcu rekao da je Hrvatska zgrožena i da ne razumije taj čin.

"Bio je instrument velikosrpske politike, koji je provodio Miloševićev režim, na hrvatskim prostorima su počinjeni brojni zločini", napomenuo je šef hrvatske diplomacije, dodavši da Šešelj "nikada nije negirao upletenost u zločine, čak se i hvalio njima".

Grlić Radman je istaknuo da je odlikovanje osuđenog ratnog zločinca "pitanje koje treba zabrinuti sve nas ovdje".

Hrvatski ministar pozvao je Srbiju da se "aktivno i snažno opredijeli i zauzme za zajedničku sigurnosnu i vanjsku politiku EU-a ako želi biti na europskom putu. I da se suoči s prošlošću, da odbaci sve velikosrpske politike, da se posveti demokratizaciji vlastitog društva, da prestane politizirati ratne zločine, da rješava pitanja nestalih, odštete logoraša".

"To nije već viđeno, to je gore od onoga što je viđeno. Ovo je očigledna podrška počinjenih zločina, legitimizacija politike zločina, a kada se to događa, priprema se novo aktivno zlo, nikakvo pasivno - političko zlo, aktivno zlo koje prijeti prije svega Crnoj Gori", rekao je šef crnogorske diplomacije.

Upozorio je da se koncept nekoć znan kao "velika Srbija", danas zove "srpski svijet".

"Motiv je isti, namjere su iste, a da stvar bude opasnija - sudionici u čitavom igrokazu su isti", istaknuo je Krivokapić i upozorio da "europeizacija i stabilizacija Balkana nije završena".

Vojislav Šešelj je pravomoćnom presudom Haškog tribunala 2018. godine osuđen na deset godina zatvora zbog poticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja i premještanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 1992.

Pojedine vojvođanske stranke, oporbeni političari kao i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov ocijenili su u ponedjeljak odlikovanje Šešelja sramotnim i neprihvatljivim.

SPC inače ima dvije kategorija odličja. Prva su općecrkvena koja dodjeljuje sinod SPC-a, a druga su eparhijska, koja svaka od njih može dodijeliti sama.

